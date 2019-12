El Menut Festival anuncia el Nadal a l’Alcúdia

Connect on Linked in

Les activitats es realitzaran des de les 11 del matí fins les 5 de las vesprada de diumenge 15 de desembre, al parc de la Florida

Enguany, les propostes inclouen contacontes, rondaballs, teatre lambe, actuacions musicals, diferents tallers i jocs, i paella gegant.

Diumenge 15 de desembre arriba a l’Alcúdia la quarta edició del Menut Festival, i ho fa amb un nou format que pretén crear una jornada festiva per a gaudir de les famílies, amb espectacles teatrals, música, rondalles, balls, una paella per qui vulga quedar-se a dinar, diferents espais de jocs de taula i jocs de fusta, tot en el marc del parc de la Florida, on es muntaran dos escenaris principals, el de la “Plaça Gran” i el de “El racó de Llorenç”, i d’altres espais més menuts on poder jugar.

La jornada, completament gratuïta, començarà a les 11 del matí, a l’escenari de la Plaça Gran, amb la divertida actuació de La Pop. A les 11:50 serà Jaume Barri qui ens convidarà a cantar i a ballar a l’escenari d’El racó de Llorenç, i a les 12:45, de nou a la Plaça gran, es podrà gaudir de la música de Marcel el Marcià. A les 2 de la vesprada es farà una pausa per a dinar, les famílies que vulguen quedar-se al mateix parc, podran adquirir els tiquets per a la paella gegant al llarg del matí, al preu de 5 euros.

Després de dinar, l’activitat començarà a les 3 de la vesprada amb Rondaballs a l’escenari d’El racó de Llorenç i a tres quarts de quatre l’escenari de La Plaça Gran acollirà l’actuació de Canta Canalla. Altra de les activitats que podran fer els i les espectadores és veure una obreta de Teatre Lambe, una actuació en miniatura que representa les obres dins d’una caixa on només pot aguaitar una persona, de manera que l’experiència és totalment subjectiva i irrepetible.

Les activitats del Menut Festival van nàixer, ara fa tres anys, de la mà del cantacançons Dani Miquel i amb el suport de l’Ajuntament de l’Alcúdia, amb la finalitat d’enriquir la programació cultural amb música i espectacles de vocació familiar: una manera natural d’apropar-se a grans i menuts i de connectar amb les noves sensibilitats d’oci cultural que exigeixen les generacions actuals.