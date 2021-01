El mercat ambulant d’Almussafes torna aquest dimarts en nova ubicació i amb control d’aforament

Des de hui, 19 de gener, i de manera temporal, les parades se situen al carrer Llauradors, just al costat del Centre Cultural



L’activitat s’havia suspés les dues últimes setmanes a causa de l’augment de casos de coronavirus registrat en la població



A primeres hores del matí de hui dimarts, la brigada municipal ha desinfectat tota la zona amb l’equip turbo



L’Ajuntament ha reobert hui, dimarts 19 de gener, el seu mercat ambulant dels dimarts amb una sèrie de novetats per a garantir el compliment de la normativa relacionada amb la prevenció de la Covid-19. A partir d’ara, i fins que millore la situació, es desenvoluparà al carrer Llauradors, un carrer més ampli i que permet l’establiment d’un recinte tancat en el qual controlar l’aforament i assegurar la correcta separació entre persones. La clientela té a la seua disposició dos punts d’entrada i eixida a aquesta zona comercial, concretament en l’avinguda Paral·lel i al carrer Ramón y Cajal. El protocol es completa amb l’obligatorietat d’usar gel hidroalcohòlic en l’accés, on també hi ha instal·lat un punt de control de la temperatura. Segons el regidor de Comerç, delegació responsable d’aquesta qüestió al costat de la de Mercat, Àlex Fuentes, “havíem de reprendre aquesta activitat, perquè els mercaders tenen el mateix dret a treballar que la resta dels comerços, són una part molt important de la nostra economia i a més l’obertura de les seues parades, sempre a l’aire lliure, resulta molt més segura que la de les grans superfícies, que no han deixat en cap moment de funcionar”.



Després de dues setmanes sense celebrar-se a causa del considerable augment dels contagis en la localitat, l’Ajuntament d’Almussafes ha reobert hui, dimarts 19 de gener, el tradicional mercat ambulant dels dimarts. El consistori ha decidit reprendre la seua celebració aplicant la nova legislació autonòmica que regula aquest tipus d’activitats, en la qual s’inclouen mesures que tenen com a objectiu garantir al màxim la seguretat de comerciants i persones usuàries.



La iniciativa ha estat plenament consensuada amb AVAME, Associació Valenciana de Mercaders, amb els representants de la qual el regidor de Comerç i l’intendent cap de la Policia Local, Ernesto Serrano, es reuniren el passat divendres per tal d’establir i concretar tota la normativa sociosanitària a seguir, a més d’estudiar el plànol de situació de les més de 40 parades.



Per aquest motiu, a partir d’ara, i de manera provisional, el mercat es desenvoluparà al carrer Llauradors, una via àmplia que permet la correcta separació dels diferents llocs i la circulació de persones guardant la necessària distància física. “Fins ara el mercat estava dispers en diversos carrers i era impossible complir la normativa vigent, per la qual cosa hem optat per traslladar-lo a un espai que proporciona totes les garanties”, explica el regidor de Comerç, Àlex Fuentes.



A més, al costat d’aquesta novetat, que implica el tancat de l’àrea en la qual se situen els llocs, també s’està aplicant el control de l’aforament, per al que s’han disposat dos punts d’entrada i d’eixida, situats en l’avinguda Paral·lel i al carrer Ramón y Cajal. En aquests llocs, personal de l’Ajuntament comprova que les persones que accedeixen utilitzen el gel hidroalcohòlic per a desinfectar les seues mans i se’ls pren la temperatura. A més, tota l’àrea està correctament desinfectada, ja que la brigada municipal ha executat el servei a primeres hores del matí de hui dimarts.



Les regidories de Comerç i Mercat mantindran aquest procediment “fins que la situació millore i no supose cap perill tornar a l’emplaçament habitual”, assenyala Fuentes. “Però havíem de reprendre aquesta activitat, perquè els mercaders tenen el mateix dret a treballar que la resta dels comerços, són una part molt important de la nostra economia i a més l’obertura de les seues parades, sempre a l’aire lliure, resulta molt més segura que la de les grans superfícies, que no han deixat en cap moment de funcionar”, afig.