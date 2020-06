El mercat ambulant de Picassent torna al 95% de la seua ocupació

Connect on Linked in

Totes les parades menys les de roba de segona mà conformen un mercat que recupera a poc a poc la seua normalitat

El mercat ambulant ha tornat este dissabte al municipi amb un 95% de la seua ocupació complint amb totes les mesures de seguretat per garantir la salut de les persones venedores i compradores. Per això, i des de diversos punts, durant tot el matí es va controlar l’entrada, amb la desinfecció de mans, i també l’aforament a través dels accessos establerts i acotats per tanques.



Per tal de facilitar la distància de seguretat entre les parades, el lloc de muntatge habitual es va estendre pels següents carrers: Nou d’Octubre, Furs, Verge del Carme, Miraculosa i Plaça del Mercat. Els accessos estaven als carrers Miraculosa i Furs, a més del carrer Cervantes, tant en el seu creuament amb el carrer Major com en el del carrer Gómez Ferrer.



L’alcaldessa del municipi, Conxa Garcia, ha explicat que, “Fins que no hem estat segurs de complir amb el 100% de les normes i recomanacions establertes pel Ministeri de Sanitat no hem ampliat el percentatge de parades instal·lades. Des de l’Ajuntament, hem treballat de valent per tindre totes les mesures de seguretat abans d’esta reobertura per garantir també la salut de les persones”.



Recordem que l’Ajuntament, dins del paquet de mesures econòmiques aprovades davant esta situació de crisi sanitària, va aprovar recentment l’anulació de la taxa corresponent per a les parades amb plaça fixa al mercat exterior per al present any 2020.