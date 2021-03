El Mercat Central compleix hui 93 anys

Connect on Linked in

El 15 de març de 1928 el Mercat Central va obrir les seues portes al públic

Per a celebrar-lo, regalarà als seus clients una fotografia que reflecteix l’activitat en els primers dies d’obertura

Clients i venedors tindran l’ocasió de fotografiar-se en l’escenari especial preparat sota la cúpula per a celebrar aquest aniversari

El Mercat Central de València compleix hui 93 anys des que va obrir les seues portes al públic, el 15 de març de 1928. Per a celebrar-ho, regalarà als qui realitzen hui les seues compres una fotografia que reflecteix l’aspecte d’aquest emblemàtic recinte l’any 1928 i l’activitat en els seus primers dies.

El Mercat Central ha volgut celebrar els seus 93 anys de portes obertes amb un acte especial de confraternització. Amb les mesures sanitàries habituals, clients i venedors tindran l’ocasió de fotografiar-se en el photocall -exposat des de hui dilluns i fins al dimecres-, que rememora els seus primers moments. Les fotos de cada usuari es compartiran en xarxes socials usant prèviament l’etiqueta #93AnysMercatCentral.

L’espai que actualment ocupa el Mercat Central va ser l’emplaçament habitual dels mercats ambulants fins que, en el mateix lloc, es va situar, en 1839, el Mercat Nou, un mercat descobert que a la fi del segle XIX va mostrar ser clarament insuficient per a la ciutat.

Per aquest motiu, l’Ajuntament de València va convocar dos concursos per a la construcció del nou mercat. En el concurs de 1910, va guanyar el projecte dels arquitectes Alejandro Soler March i Francisco Guardia Vial, que van modificar en 1914. L’obra la van acabar, en 1928, els arquitectes Enrique Viedma i Ángel Romaní.

Alfons XIII va protagonitzar l’acte protocol·lari amb què es van iniciar els enderrocaments. El 24 d’octubre de 1910, amb una piqueta de plata va donar diversos colps en el mur del número 24 de la plaça del Mercat. El 23 de gener de 1928, es va inaugurar l’actual edifici del Mercat Central de València, que va obrir les seues portes al públic el 15 de març d’aqueix any.

El Mercat Central -considerat com ‘la catedral del producte fresc’i situat enfront d’altres dos importants monuments: la Llotja de la Seda i l’Església dels Sants Joans-, és un dels principals exponents del Modernisme i un dels edificis més representatius de València,

Les seues cúpules de ferro, cristall i ceràmica -la central aconsegueix 30 metres d’altura- i els penells que les coronen -la de la cotorra, que és el seu símbol, i la del peix- són part essencial del skyline de la ciutat.

La distribució de l’interior és racionalista, de manera que els llocs se situen al llarg d’una sèrie de carrers rectilinis travessats per dues amples vies. Es va concebre per a 959 llocs, destinats, en la zona general, a botigues altes tancades per a carnisseria, cansaladeria, ultramarins i quincalla; botigues baixes per a venda de creïlles, llegums, verdures, fruites i gallina; botigues altes obertes per a venda de pa, volateria, carn i caça; i, en la pescateria, botigues altes per a venda de salaons i despulles, i botigues baixes per a peix.

El Mercat Central, sense perdre la seua essència, ha sabut adequar-se a cada moment al llarg de la seua història i combinar el seu caràcter tradicional amb la innovació, donant resposta a les necessitats dels seus clients. La seua aposta per les noves tecnologies ha permés incorporar, al costat de la compra presencial, la compra en línia –que té com a base una web que es va renovar per complet fa dos anys- i impulsar serveis com el de Lliurament a domicili i Consigna Frigorífica.

En els seus quasi 300 llocs es poden trobar prop de 20.000 productes com a fruita, verdura, pollastre, carn, peix, menjades per a portar, vins, productes gurmet, fruita seca, congelats, salaons… i qualsevol recipient per a cuinar-los a casa.