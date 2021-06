El Mercat Central es prepara per a la festa de Sant Joan

Connect on Linked in

El recinte obrirà les seues portes demà dijous en l’horari habitual, com qualsevol dia laborable

El Mercat Central de València es prepara per a la celebració de Sant Joan i facilita als seus clients la realització de les seues compres per a aquesta nit màgica que simbolitza el canvi d’estació, de la primavera a l’estiu.

El recinte mantindrà obertes les seues portes també demà, festivitat de Sant Joan, en el seu horari habitual (de 7:30 h a 15:00 h) perquè els qui desitgen degustar l’inici de l’estiu puguen realitzar les seues compres amb total normalitat.

Els productes que componen els menús d’aquesta data emblemàtica estaran disponibles en els llocs del Mercat Central per a saludar a l’estiu, començant per les sardines, les truites de creïlla, les coques de tonyina, pernil i embotit fins a arribar a les postres, en el qual no poden faltar les bacores, les perites de Sant Joan i les coques dolces que també porten el nom del sant.

Els clients que ho desitgen podran recórrer al Servei a Domicili, que, al llarg de l’últim any, ha reorganitzat les seues rutes, acurtant els terminis de lliurament i incrementant la freqüència de repartiment.

A València i l’àrea metropolitana, el repartiment –mitjançant servei propi de HiServices- es realitza tots els dies, de dilluns a dissabte, sempre en el dia i en funció de les rutes i els torns, que es poden consultar en la web (https://www.mercadocentralvalencia.es/comprar/serviciodomicilio), en el Servei d’Atenció al Client i llocs de venda.

A València hi ha torn de repartiment matí i vesprada per a tots els barris de la ciutat. El Servei a domicili garanteix el lliurament, a més, en torns programats segons el destí, tant a diferents localitats de l’àrea metropolitana com a zones residencials com Terramelar, L’Eliana, Mas Camarena, Santa Bàrbara, La Cañada, El Vedat, Alfinach, El Bosc i El Saler, entre altres.

El Servei a Domicili a la província de València –del qual s’ocupa SEUR Fred, que garanteix el lliurament de tots els productes frescos, i tots els altres que es venen en el Mercat, en condicions òptimes- ha incrementat enguany els dies de repartiment i ha acurtat els terminis de lliurament. Si abans les eixides per a aquests destins eren dilluns i dimarts, ara són de dilluns a dijous, assegurant, a més, el lliurament abans de les 13:30 h de l’endemà. Les compres realitzades en la resta de la península i Balears compten amb el mateix servei de lliurament que a la província de València.