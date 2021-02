El Mercat Central lamenta la falta de sintonia de l’Ajuntament de València amb les dificultats de mobilitat dels ciutadans

Connect on Linked in

Les associacions de Venedors del Mercat Central i de Comerciants del Centre Històric reclamen mesures per a garantir l’accessibilitat al centre de la ciutat

Puchades torna a traslladar les inquietuds de clients i venedors en una reunió “llargament esperada” i “insuficient”

La presidenta de l’Associació de Venedors del Mercat Central, Merche Puchades, ha lamentat “la falta de sintonia” de l’Ajuntament amb les dificultats de mobilitat dels veïns. Així ho ha manifestat després de la reunió mantinguda ahir amb el regidor de Mobilitat Sostenible i president de l’EMT, Giuseppe Grezzi, i la gerent de l’EMT, Marta Serrano, que es va celebrar telemàticament després d’haver sigut sol·licitada “durant mesos, fins i tot a través del Portal de Transparència, per a la seua celebració a través de qualsevol via –presencial, per e-mail, whatsapp o en línia-“, i que ha sigut “llargament esperada” i ha qualificat de “insuficient”.

Representants de l’Associació de Venedors del Mercat Central i de l’Associació de Comerciants del Centre Històric de València van reclamar en aquesta reunió als representants municipals mesures efectives per a garantir l’accessibilitat al centre des dels diferents barris de la ciutat.

Puchades va insistir en la disponibilitat de les places de pàrquing en els voltants del Mercat Central; en la comunicació d’aqueixos aparcaments; en la millora de la mobilitat, garantint un canvi de sentit al Carrer Padilla que permeta l’accés al carrer Sant Vicent des de l’Avinguda de l’Oest, sense necessitat que els transportistes, proveïdors i venedors donen la volta a la ciutat; i en els accessos de l’EMT a aquest, traslladant les inquietuds dels qui habitualment tracten d’accedir a aquest recinte.

En aquest sentit, davant la urgent necessitat d’organització de l’activitat comercial per qualsevol canvi sobre aquest tema i a causa de la disminució de places d’aparcament, va preguntar sobre el calendari d’intervenció de la Plaça de la Reina -en la qual es veurà afectat el seu pàrquing, davant el seu imminent tancament-, la situació del pàrquing de la Plaça de Don Joan de *Vilarrasa –actualment fora de funcionament-; i la important disminució de les places disponibles en rotació en el pàrquing del *Mercat Central des de la seua posada en funcionament –des de les 400 places inicials a les actuals 148 places de rotació de dilluns a divendres-.

Puchades s’ha referit també a la necessitat de garantir l’accés al Mercat Central als seus clients, de totes les edats, molts dels quals, després de les últimes remodelacions de les línies de l’EMT, no poden acostar-se prou amb autobús, a més d’haver de fer, per a això, diversos transbords. Cal tindre en compte que els qui acudeixen a aquest recinte acudeixen a comprar, per la qual cosa ixen del mateix amb la ‘càrrega’ dels seus productes en bosses o carros.

La presidenta de l’Associació de Venedors del Mercat Central ha expressat la seua “sensació d’estar en sintonies bastant diferents”, perquè, per als representants de l’Ajuntament “tot eren càlculs molt tècnics, com la velocitat comercial i els paràmetres, quan nosaltres, la qual cosa volíem fer-los veure és que els nostres clients ens traslladen les seues queixes dia a dia, perquè els costa arribar molt al Mercat Central amb autobús i que, per això, cada vegada venen menys”.

Finalment, Puchades ha destacat que “la participació, a la qual tant es refereix Grezzi” és molt important, però que, “perquè hi haja participació de veritat s’ha d’escoltar les propostes dels ciutadans i de les associacions que els representen”. En aquest sentit, ha recordat que el Mercat Central ha vetlat sempre per garantir la mobilitat dels ciutadans, traslladant les seues peticions fins i tot al Ple Municipal, com ja el va fer fa ara quasi un any juntament amb l’Associació de Comerciants del Centre Històric, en defensa de “un model de ciutat sostenible i la conversió en zona de vianants de les places, que no ha d’estar renyit amb el transport públic”.