El Mercat Central posa a la disposició de clients i venedors les seues màscares corporatives

L’Associació ha encarregat mil unitats, disponibles en dos models diferents



L’Associació de Venedors del Mercat Central posa des de hui, a la disposició dels seus clients i venedors, les seues pròpies màscares corporatives confeccionades en dos models diferents: un més seriós, de color negre, amb el distintiu del Mercat; i un altre més divertit, en tons verds, en els quals es ressalta la icona de la cotorra, símbol d’aquest recinte.



Es tracta de màscares higièniques de polièster, transpirables, llavables (en cicle normal de llavadora a 60º-90º), reutilitzables, antibacterias, fungicides i hidrorrepelentes, que han sigut homologades per AITEX i confeccionades a la Comunitat Valenciana per l’empresa farmacèutica Deanshield.



Amb les noves màscares, que es poden adquirir en el Punt d’Informació al Client, l’Associació del Mercat Central fa un pas més per a facilitar la seguretat i protecció sanitària davant l’actual crisi provocada pel COVID-19. Des de l’inici d’aquesta, ha extremat les mesures de neteja i higiene del recinte –que, per les seues característiques arquitectòniques, està permanentment ventilat, dia i nit-, netejant amb productes desinfectants totes les àrees més transitades i, molt especialment, els passamans i superfícies de major contacte i els banys (en els quals es realitza una neteja profunda tres vegades al dia). A més, s’han col·locat gels hidroalcohólicos en tots els accessos i s’han instal·lat mampares protectores en zones com el Punt d’Informació al Client i el d’atenció del Servei a domicili i es recorden d’una manera permanent, per megafonia i a través dels vigilants de seguretat, les mesures de seguretat necessàries (ús de màscares i respecte de la distància de seguretat).