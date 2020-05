El Mercat de Burjassot extraordinari dels dimecres canvia la seua ubicació per a continuar avançant en la incorporació de més posats tal com estableix la Fase 1 del Pla de desescalada

Connect on Linked in

Aquesta setmana, concretament el dimecres 27 de maig, el Mercat extraordinari dels dimecres de Burjassot canviarà la seua ubicació. Aquest canvi es realitzarà per a continuar avançant en la incorporació de més posats, a més dels d’alimentació i primera necessitat, grantizant les mesures de seguretat necessàries tant per als comerciants com per als ciutadans. Aquesta setmana es comptarà ja amb un 50% dels llocs, del total d’aquests, la qual cosa suposa que muntaran 60 comerços.

L’Ajuntament de Burjassot, des de la Regidoria de Mercats, dirigida per Rosa Coca, seguint amb el Pla de desescalada, i ateses les resolucions del Ministeri de Sanitat i de la Conselleria de Sanitat i Salut Universal, referides a les condicions d’obertura dels Mercats de venda no sedentària per la situació d’estat d’alarma, situarà el tradicional mercat ambulant dels dimecres en el Passeig del Rajolar i els carrers Teodoro Llorente i Hernán Cortés, de manera excepcional.

Donada l’amplitud dels citats carrers i del passeig, en aquesta ubicació es garanteix la seguretat tant dels comerciants com de les veïnes i els veïns de Burjassot que acudisquen a aquest, mantenint la distància de dos metres entre ells i els llocs i portant, de manera obligatòria, la màscara. Així mateix, en l’entrada del Mercat, que estarà situada en el Passeig del Rajolar amb Carretera de Llíria, se situaran gels hidroalcohólicos perquè totes les persones que vagen a entrar al recinte del mercat ambulant es desinfecten les mans. Les eixides se situaran en diferents punts del recorregut en el qual també hi haurà papereres o contenidors per a depositar els residus.

Els llocs s’alternaran setmanalment, començant pels nombres imparells, en el cas d’aquesta setmana, que descansaran la que ve perquè puguen muntar els nombres parells. Aquesta mesura s’ha pres atenent, com s’ha assenyalat, a les resolucions dictaminades pel Ministeri i per la Conselleria.

“El canvi d’ubicació”, en paraules de l’Alcalde de Burjassot, Rafa García, “suposarà que Burjassot continue avançant cap a la nova normalitat marcada pel Pla de desescalada atenent, en aquest cas, les peticions i les necessitats dels comerciants que, setmana a setmana, munten els seus llocs els dimecres en el nostre municipi. Els carrers en les quals se situarà, al costat del Passeig del Rajolar, són les més àmplies que té Burjassot i suposa garantir la seguretat de totes les persones que estaran en el recinte, tant comerciants com ciutadania. Volem oferir el millor servei però sempre amb la màxima seguretat”.

Els llocs que muntaran han de complir la normativa marcada tant pel Ministeri com per la Conselleria, no podent posar a la disposició dels clients productes de prova no destinats a la venda com a cosmètics, productes de perfumeria, i similars que impliquen manipulació directa per successius clients.

En el cas dels llocs del sector comercial tèxtil, i de roba i similars, els emprovadors, en el cas que disposen d’aquests, hauran d’utilitzar-se per una única persona, després del seu ús es netejaran i desinfectaran. Si un client es prova una peça que posteriorment no adquirisca, el titular de l’establiment implementarà mesures perquè la peça siga higienitzada abans que siga facilitada a altres clients. Aquesta mesura serà també aplicable a les devolucions de peces que realitzen els clients.

És molt important que totes aquelles persones que vagen a realitzar les seues compres en el Mercat extraordinari, mantinguen les distàncies de seguretat dins del recinte i estiguen en el mateix el temps indispensable per a realitzar les seues compres.