El Mercat de Colón acull la Quinzena Cultural Camí del Sant Greal

L’Associació Cultural El Camí del Sant Greal ha organitzat en el Mercat de Colón de València la I QUINZENA CULTURAL CAMÍ DEL SANT GREAL del 17 al 30 de maig 2021

La mostra recull els esdeveniments més assenyalats de l’Associació, Aula Greal i el recorregut de «El Camí del Sant Greal, Ruta del Coneixement, camí de la Pau» com a ruta turística, històrica, esportiva i cultural que uneix el Pirineu d’Osca amb la ciutat de València, travessant tota la comunitat autònoma d’Aragó de nord a sud, sorgint com un camí llegendari que segueix la tradició oral cristiana del Sant Greal i del seu periple viatger des de Jerusalem, passant per Roma i Nàpols.

Dins de la quinzena cultural, aquest dijous 20 de maig, s’ha organitzat una taula de debat per a tractar els plans turístics per a desenvolupar el Camí del Sant Greal.

València s’ha de posicionar en el món com l’única ciutat en el món que pot mostrar la sagrada relíquia i el Camí del Sant Greal convertir-se en una trobada multidisciplinària.

Aquesta taula de debat deixa de manifest la necessitat de posicionar la marca del Camí del Sant Greal, tant a nivell nacional com internacional, i que es puga constituir com una oferta turística destacada i emblemàtica de la Comunitat Valenciana