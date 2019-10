El mercat de la Roca de Meliana compta amb productes cent per cent ecològics

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Des de verdures, artesania i tallers per als menuts.

En ple cor de l’horta valenciana, se celebra cada segon diumenge del mes el mercat de la Roca, situat a la pedania de Meliana; Roca-Cúper. Els mateixos creadors d’aquest mercat reiteren la importància d’aquest, és per això, que el mercat compta amb productes cent per cent ecològics i a més, activitats i tallers per als més menuts.

Al mercat trobem productes de tota classe.

L’objectiu d’aquest mercat és visibilitzar aquests productes entre altres.

Una iniciativa que té molt bon acolliment.