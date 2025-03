El Mercat de Vell disposarà esta primavera de lavabos, marquesines d’accés, il·luminació i local per al personal de vigilància

Les obres començaran en abril, després que el Servici de Mercats ha adjudicat el projecte

La iniciativa suposarà una inversió de més de 260.000 euros

El regidor Santiago Ballester ha subratllat la importància que l’activitat comercial es duga a terme amb les degudes garanties de seguretat, salubritat i qualitat

El Servici de Mercats ha adjudicat les obres per a la construcció d’edificis auxiliars en el Mercat de Vell. Segons les previsions, a principis del pròxim mes d’abril començaran les obres d’instal·lació de marquesines de protecció i il·luminació en els punts d’accés de les persones venedores, així com la construcció d’una edificació auxiliar en la qual s’habilitaran lavabos públics i oficines per als oficials de control i per al personal de vigilància.

L’actuació s’ha adjudicat per un import de 264.158,73 euros i amb un termini previst de conclusió de les obres de tres mesos (83 dies). L’objectiu d’esta iniciativa, ha recordat el regidor de Mercats, Santiago Ballester, és proporcionar unes adequades instal·lacions i infraestructures en el Mercat de Vell que milloren l’activitat comercial i garantisquen l’exercici de l’activitat de venda en condicions apropiades.

El projecte se situa a l’interior de la plaça d’Amelia Chiner, entre l’avinguda dels Tarongers i els carrers de Luis Peixó i de Yáñez de la Almedina. Tal com contempla el projecte, s’habilitaran dos edificacions en les subparcel·les situades pròximes a l’accés a la plaça pel carrer Yáñez de la Almedina. Cada una d’elles albergarà una oficina per al personal de vigilància amb lavabo, i es preveu l’adequació d’un altre local destinat a lavabos públics.

Així mateix, es col·locaran unes marquesines de protecció amb il·luminació en els accessos senyalitzats pel carrer de Yáñez de la Almedina, pel carrer Luis Peixó, i per l’avinguda dels Tarongers.

“L’objectiu –ha explicat Ballester– és que tant les persones que acudixen a visitar el mercat i a realitzar allí les compres, com les persones que duen endavant allí l’activitat professional comercial disposen de les condicions necessàries de salubritat, comoditat i higiene, així com que es garantisca la seguretat dels venedors i la clientela.”

Contenidors marítims reutilitzats

S’habilitaran lavabos separats per a persones amb mobilitat reduïda, per a hòmens, dones i infància, així com un espai per al personal de seguretat. Per a això, s’usaran elements industrialitzats (contenidors marítims tipus High Cube) que poden ser reutilitzats per a usos distints, la qual cosa incrementa la seua vida útil i reduïx l’impacte ambiental.

Tal com s’assenyala en la memòria descriptiva del projecte, “el disseny i la composició dels contenidors ja garantix l’estabilitat estructural perquè per la normativa ISO que regix la fabricació, satisfan les sol·licitacions estructurals i de disseny i complixen àmpliament les exigències de la normativa d’edificació.”

Es durà a terme el pertinent aïllament tèrmic per l’interior, i es mantindrà l’envolupant original per l’exterior, degudament adequada. Els mòduls se situaran en les subparcel·les en les quals actualment hi ha plantació de gespa i quatre arbres, que no es veuran alterats per la ubicació dels dos mòduls.

Quant a les actuacions en els accessos, es distingixen dos diferents:

En els accessos 2 i 3 ja existix una estructura realitzada amb perfils galvanitzats i unes cobertes formades per bastidors del mateix material amb làmines inclinades, per la qual cosa es procedirà a pintar estos elements existents i es col·locaran làmines per la part inferior per a major protecció solar.

En l’accés 1 es disposarà un espai delimitat per gelosia oberta i cobert amb una pèrgola de les mateixes característiques per a protecció, i un banc per a ús del personal de control en accessos de vehicles.