El mercat de venda ambulant de Paiporta reobri hui 15 de juny al carrer Jaume I

L’aforament estarà limitat, caldrà portar mascareta i el recinte complirà totes les mesures de seguretat dictades per les autoritats sanitàries





El mercat de venda ambulant de Paiporta reprén la seua activitat aquest dilluns, 15 de juny, a la nova ubicació del carrer Jaume I. Aquesta nova localització s’ha triat amb consens entre la Regidoria d’Economia, Ocupació i Comerç i el col·lectiu de venedores i venedors amb l’objectiu d’oferir més espai que la localització tradicional, a l’entorn de la plaça Cervantes. D’aquesta forma és possible complir les mesures de seguretat i distanciament dictades per les autoritats sanitàries en l’actual fase de desescalada.



En compliment de la normativa vigent per a aquest tipus d’activitats, les parades del mercat guardaran distància entre elles, i estaran senyalitzades per a que la clientela també guarde la distància, tant amb els productes com amb les venedores i venedors. El recinte del mercat de venda ambulant tindrà aforament limitat, una sola via d’entrada i altra d’eixida, i serà obligatori l’ús de mascareta per al públic en general, així com de sabó desinfectant.



La reobertura del mercat de venda ambulant de Paiporta “és el fruit del treball conjunt i intens entre l’Ajuntament i les venedores i venedors”, ha explicat la regidora d’Economia, Ocupació i Comerç, Beatriz Jiménez, qui ha afegit que “aporta certa normalitat dins de la situació excepcional” que marca l’alerta sanitària pel coronavirus Covid-19. Jiménez ha remarcat que “la ubicació al carrer Jaume I és provisional i que, tan prompte com les autoritats sanitàries competents ho permeten, es retornarà a la localització tradicional”.



La regidora d’Economia ha animat a la ciutadania a donar suport al xicotet comerç que representen les venedores i venedors ambulants, que “vénen d’una situació molt compromesa a causa de la declaració d’estat d’alarma i mereixen que tornem a confiar en ells i en els seus productes”.