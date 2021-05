El mercat del dimecres a Alzira guanya espai amb lLa nova solera al lateral del Palau d’Esports

Print This Post

– L’entorn del Palau d’Esports s’ha condicionat per a guanyar espai en el lloc on cada dimecres s’instal·len les parades de venda ambulant de roba usada, per a la qual cosa s’ha realitzat una nova solera al lateral del Palau.

«Amb esta actuació hem aconseguit dignificar este espai on es desenvolupa l’activitat comercial del tradicional mercat de dimecres», segons Fernando Pascual, regidor de l’Àrea de Serveis Urbans.

Amb l’adequació d’este entorn, hem convertit l’entorn lateral del Palau en una zona transitable, ja que, fins al moment, era un espai on la mobilitat resultava complicada en tractar-se d’una zona de terra.