El mercat del Grau de València incorporarà xicotets jardins valencians amb tarongers, oliveres i plantes mediterrànies

El regidor de Comerç, Carlos Galiana, ha visitat hui les obres del mercat municipal del Grau, que superen ja el 70 % d’execució. El mercat ja disposa de totes les columnes de ferro forjat instal·lades i en perfecte estat, així com la teulada que cobrix el recinte. La instal·lació dels conductes de ventilació, que aniran a la vista, ja està avançada també, de la mateixa manera que el pis de pedra blanca provinent d’una cantera de Castelló.

Les obres del mercat del Grau han tingut una important complicació tècnica ja que, mentre es desenvolupaven els treballs, han aparegut problemes estructurals molt més importants del que s’havia valorat en un inici així com l’aparició de grans peces d’amiant que s’han hagut d’eliminar per un equip d’experts. Tot açò ha requerit d’una sèrie de modificacions del projecte que l’Ajuntament ha anat realitzant puntualment fins ara.

Ara, ja en la fase final de les obres, el regidor Carlos Galiana ha explicat que “ja estem ocupats en aspectes com les espècies que tindran els cinc espais enjardinats que hi haurà dins del mercat”, i ha avançat que es plantaran tarongers, oliveres i plantes mediterrànies com el romer i la lavanda.

“El nou mercat donarà al barri un establiment de primera categoria i serà motor econòmic del mateix. El mercat contindrà un espai per a la ciutadania amb zones verdes i un espai concret per a l’ús del veïnat.”, ha explicat Carlos Galiana.

Els treballs finals consistiran en acabar de posar el pis, la ventilació, la il·luminació (que serà en forma de làmpades d’estil industrial) i la instal·lació de les grans vidrieres que actuaran de paret i incidiran en el caràcter obert del mercat al barri.

