El mercat dels Filtres de Manises reobri després de les obres

Els treballs d’adequació i modernització permetran dinamitzar el recinte amb activitats per a impulsar el comerç local.

El mercat municipal dels Filtres ha reobert les seues portes, després de les obres de modernització i adequació d’aquest recinte comercial de Manises.

La qual cosa permet que l’activitat continue amb total normalitat i, en conseqüència, la ciutadania ja pot realitzar les seues compres en un mercat ara més accessible.

Aquesta intervenció al mercat municipal dels Filtres facilitarà la dinamització d’aquest espai amb activitats futures que es preveu que ajudaran a impulsar el comerç local, com també per a disposar d’un recinte condicionat per a esdeveniments d’associacions de Manises i actes municipals. Això contribuirà a mantindre el teixit associatiu, social i comercial de Manises, amb un espai cèntric a cobert adaptat a les noves necessitats de la població.

L’objectiu d’aquests treballs no ha sigut tancar el mercat, sinó millorar-lo per assegurar-ne la viabilitat, com es va explicar prèviament pels canals oficials de l’Ajuntament de Manises.

Aquestes instal·lacions han estat tancades el temps indispensable per a executar les obres amb total seguretat i salubritat, la qual cosa significa que la paralització de l’activitat comercial ha sigut temporal.

La finalitat dels treballs ha sigut optimitzar els recursos disponibles, ja que les parades centrals del mercat dels Filtres estaven sense ús, i així, amb l’adequació corresponent, perquè, a més, l’activitat comercial siga més còmoda per a totes les persones usuàries d’aquest mercat municipal, tant per a comerciants i autònoms com per a compradors i compradores, sobretot per a les persones amb problemes d’accessibilitat.