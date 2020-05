El mercat exterior de Picassent reprén la seua activitat únicament amb productes alimentaris de primera necessitat

Print This Post

Des del passat dissabte Picassent recupera el mercat exterior complint les condicions específiques marcades per la Conselleria de Sanitat: Mesures de prevenció i higiene, distanciament entre parades i persones o limitació de l’aforament. Donada l’excepcionalitat de la situació, i mentre duren les actuals condicions, el mercat exterior s’instal·larà al carrer Cervantes en una zona que estarà acotada per una tanca que servirà per a controlar les entrades i eixides dels clients.



Les dues entrades comptaran sempre amb punts de control per a la higiene de les mans i l’aforament màxim de persones, a més dins del recinte estaran assenyalades les zones per fer cua per tal de complir amb totes les mesures de seguretat.



Un total de 13 parades de venedors habituals i productors locals van poder retrobar-se d’esta manera amb la seua clientela habitual en un mercat exterior marcat per les condicions d’excepcionalitat. Conxa Garcia, alcaldessa de Picassent, ha assenyalat que “necessitem reactivar el sector comercial local a poc a poc i complint totes les mesures que se’ns marquen des del govern central i autonòmic en cada fase. Resulta essencial per al nostre poble que activitats com la del mercat exterior o l’obertura dels comerços en l’actual fase de desescalada ajuden a reactivar la nostra economia”.



El Mercat exterior de Picassent respectarà els seus dies habituals, dimecres i dissabtes, però en un horari especial, de 8.30 h a 13.30 h.