El mercat extraordinari de Godella represa la seua activitat el 29 de maig

Després de quasi dos mesos tancat, el mercat extraordinari de Godella reprendrà la seua activitat el pròxim 29 de maig al carrer Tenor Alonso, reduint el seu espai, i amb les mesures de seguretat recomanades per les autoritats sanitàries.

L’Ajuntament de Godella està preparant les mesures de seguretat i higiene per a la reobertura del tradicional mercat ambulant dels divendres, que mantindrà el seu horari habitual, de 8.30 a 13.30 hores.

Una de les mesures que ha decidit el consistori ha sigut reduir al 25% el nombre de llocs, mantenint els d’alimentació.

La Regidora de Comerç, Teresa Bueso, assegura que s’està fent un esforç per a complir amb la normativa i amb les mesures de seguretat. “Hem reduït el nombre de llocs per a garantir la distància permesa entre els llocs, i els usuaris. També limitarem el seu aforament. Estem en contacte amb tots els llocs per a concretar totes les mesures necessàries, tant d’higiene com de distància”, explica la regidora.

A més, es reduirà l’espai del mercat, de manera que els llocs se situaran en el tram que va des del carrer Lauri Volpi al carrer Ademuz i s’habilitaran dues entrades i eixides, una des del carrer Tenor Alonso creue amb Lauri Volpi i l’altra al carrer Tenor Alonso travesse amb carrer Ademuz.

Per tant, el recinte del mercat estarà delimitat, es controlarà la seua entrada, i l’aforament serà limitat, per a garantir el distanciament social i la seguretat dels comerciants i clients, que hauran de guardar les corresponents distàncies de seguretat.

A més, els llocs hauran de ser degudament desinfectats i netejats amb freqüència, i disposaran de dispositius per a residus, i bosses estanques.