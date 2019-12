El Mercat La Vila repartirà saquets de taronges la vespra de Nadal

Connect on Linked in

La vespra del dia de Nadal els carrers d’Alzira s’omplin de gom a gom per comprar el últims preparatius per a la celebració d’una de les nits més màgiques de l’any, la nit de Nadal.



Enguany, per fomentar la compra en el Mercat La Vila, la regidoria de Serveis Urbans repartirà el 24 de desembre al llarg del matí un saquet amb taronges valencianes a totes aquelles persones que s’acosten fins a les instal·lacions del mercat municipal.



El regidor de Serveis Urbans, Fernando Pascual, ha destacat que “es vol potenciar la compra en el mercat La Vila, on espai on poder realitzar les compres per als dinars en familia i sopars en amics. El Nadal és un moment d’encontre, i on millor que al nostre Mercat per realitzar les nostres compres”. A més ha assenyalat que “Amb el repartiment de saquets de traronges es vol també posar en valor la taronja valenciana i el seu consum”.