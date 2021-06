El mercat laboral de la Ribera en vies de recuperació, la protecció a les empreses i llocs de treball donen el seu fruit

Connect on Linked in

Segons les xifres publicades pel SERVEF, l’atur registrat el mes de maig del 2021 a la Ribera, s’ha situat en 23353 persones, és a dir, 388 aturats menys que el mes d’abril, una disminució mensual del 1’63%.

Per part seua, les dades anuals indiquen que tenim en aquest mes 361 aturats menys que el mateix mes del 2020 el que suposa un descens de desocupació anual del 1’52%.

Quant a la contractació, s’han registrat 12270 contractes al maig 2021, la qual cosa ha suposat 4483 contractes més que en el 2020 és a dir un 57’57% d’increment interanual. Per gèneres, 4636 han sigut a dones (37’78%) i 7634 a homes (62’22%). La contractació indefinida mensual és de 755 contractes i la contractació temporal és de 11515 contractes el que significa un 6’15% en indefinits i la temporal un 93’85%. Els contractes han sigut tant en els temporals com en els indefinits, un 78’47% a jornada completa i un 21’53% a temps parcial.

Les dades d’atur de maig revelen un descens del nombre d’aturats com a conseqüència reobertura de moltes activitats després de finalitzar l’estat d’alarma i a una millora en les expectatives econòmiques a causa del bon ritme de vacunació.

Per a Raül Roselló, Secretari General comarcal d’UGT-PV, “Les dades revelen que la recuperació està cada vegada més a prop i que, per tant, no poden cessar els esforços per sostindre les rendes, l’ocupació i el teixit productiu. El recent acord per a estendre els ERTO fins a fi de setembre és prova d’això i, de nou, es va aconseguir amb el diàleg social com la principal eina de negociació entre el Govern i els agents socials”.

D’una banda, les polítiques actives d’ocupació tindran un paper fonamental per a recuperar l’ocupació i per a això requereixen d’una forta dotació de recursos, així mateix ha de dotar-se de recursos humans al Servei Públic d’Ocupació..

D’altra banda, cal evitar que la desigualtat es faça major durant la recuperació i, per això, UGT reclama que es prenguen mesures enfocades a aquest propòsit, com l’augment pendent del SMI o una reforma fiscal integral que garantisca la progressivitat, equitat i suficiència de l’Estat de benestar. I, finalment , però no menys important, derogar la reforma laboral de 2012 perquè el marc de relacions laborals que es fixe en el futur siga just