El mercat municipal d’Alaquàs ofereix servei de whatsapp i perfils en Facebook i Instagram per a facilitar la comunicació i les compres a la ciutadania

Connect on Linked in

L’Associació de Venedores i Venedors ha posat en marxa una campanya per San Valentín a través de la qual se sortejaran 6 carros de la compra per valor de 40 euros

El Mercat Municipal d’Alaquàs està més present que mai en les xarxes socials per tal de facilitar les compres a la ciutadania i oferir un servei ràpid i segur.

Una de les iniciatives amb més èxit d’acollida des de la seua posada en marxa és el servei de WhatsApp creat per tal de realitzar les compres de la manera més fàcil, cómoda i sense esperes. Les persones interessades poden realitzar la seua comanda en el telèfon 652 935 196 i les i els comerciants els preparen la seua compra.

A més, l’Associació de Venedores i Venedors ha estrenat també recentment una nova pàgina de Facebook amb el nom Mercat Municipal d’Alaquàs per tal d’informar dels seus productes i campanyes. Podem trobar-los també a Instagram en el perfil mercat_municipal_alaquas

Seguint les xarxes socials del Mercat, la clientela té la possibilitat de conèixer les últimes campanyes posades en marxa per tal de premiar la confiança de les veïnes i els veïns com és la campanya de San Valentín a través de la qual se sortejaran 6 carros de la compra valorats en 40 euros cadascun. La compra mínima per a participar és de 5 euros i es pot participar fins al 13 de febrer de 2021.

El Mercat Municipal d’Alaquàs és una instal·lació amb més de 30 anys d’història. Des d’aleshores, l’Associació de Venedores i Venedores ha oferit un servei de qualitat i proximitat immillorable i els millors productes amb l’objectiu de fomentar el comerç local a la ciutat i adaptar-lo a l’actual realitat social i económica a mesura que han anat passant els temps.

Gràcies al seu esforç, ara més que mai, el Mercat Municipal continua sent un espai segur amb gran varietat de productes i on es respecten totes les mesures de seguretat per a fer front al Covid-19 com ara la distància, la higiene i la disposició de gel desinfectant per a la clientela.