El Mercat Municipal de Carcaixent cuina de galetes de Halloween

El Mercat Municipal de Carcaixent ha estat la cuina per gaudir d’un taller de galetes d’allò més terrorífic



Prop de 15 xiquets del poble han descobert el món del fondant i totes les seues particularitats per fer la decoració de galetes per a Halloween

Una divertida activitat que s’ha desenvolupat dins del Mercat Municipal de Carcaixent, impartida per Mònica Cortell

Els més menuts han pogut dependre com es treballa el fondant, les seues possibilitats, i quins són els ingredients necessaris per a fer divertides i delicioses galetes de Halloween a més de deixar volar la seua xicoteta i innocent imaginació