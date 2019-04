El mercat municipal de Sueca obri les portes pel Tasta la Pasqua

Connect on Linked in

El pròxim dissabte, 6 d’abril, a partir de les 19:00 hores, el Mercat Municipal de Sueca obri les seues portes per celebrar una nova edició de la popular iniciativa “Tasta la pasqua”, per promoure les compres als establiments de La Plaça al llarg de l’any i especialment en la festa de Pasqua, moment idoni, atés que són dates de celebració i reunió amb els amics, dies també per a gaudir de la bona taula i de la gastronomia local. A l’esdeveniment, com cada any, hi participa l’Associació de Venedors de la Plaça i diferents restaurants de la localitat amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sueca.

Els visitants podran tastar una infinitat de productes des de carns i embotits, a la fruita i verdura del terreny, arrossos i els dolços més tradicionals de la nostra gastronomia local, entre d’altres. Els comerços i establiments participants en esta edició són: Carnisseria Celda, Carnisseria Fina, Bar El Raconet, Bar la Plaça, Forn del Crist, Salasons & Xarcu, Carpe Diem, Bar Bigot i Ca Agusti.

Es tracta d’una iniciativa que aposta pels productes locals i per acostar-los tant a les veïnes i els veïns de la localitat i d’altres poblacions properes, un esdeveniment del tot consolidat a la capital de la Ribera Baixa. Els visitants podran fer una degustació (1,5 €) dels productes típics que es poden trobar al Mercat Central.

A més, la iniciativa pensada per a tots els públics, comptarà amb diferents activitats d’animació infantil. Al llarg de la vesprada s’instal·larà una zona lúdica amb dos unflables, tallers de manualitats i, com a novetat, el visitant podrà muntar-se també en dos simuladors de cotxe virtuals. D’altra banda, per amenitzar la vesprada, s’ha programat també l’actuació en directe dels grups de jazz “Voro García Quartet” i “5 Ducks Jazz”. Per motivar la participació dels veïns es realitzarà un sorteig de dos cabassos, típics de la pasqua, plens de productes de la Plaça amb un valor de 200 € cadascun, gràcies a la iniciativa impulsada en col·laboració amb tots els comerços participants en l’esdeveniment.