El Mercat Municipal l’Almara de Burjassot obrirà les seues portes tots els dijous a la vesprada

El Mercat Municipal l’Almara vol facilitar en tot el possible a les i els ciutadans de Burjassot que realitzen les seues compres en aquest espai. Per aquest motiu, i comptant amb la col·laboració de la Regidoria de Mercats, dirigida per Rosa Coca, obrirà a partir d’aquesta setmana tots els dijous a la vesprada.

Concretament, la primera de les obertures del Mercat serà aquest dijous 31 d’octubre de 17.00 a 20.00 hores, ampliant així el seu horari de matins en aquesta vesprada de la setmana.

L’objectiu és donar un major servei als usuaris i usuàries del Mercat i, a més, animar a les i els veïns que encara no fan les seues compres en el Mercat al fet que puguen realitzar-les gràcies a l’ampliació de l’horari