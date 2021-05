El mes de juny s’administraran 1,3 milions de vacunes a la Comunitat Valenciana

Connect on Linked in

Les contractacions per a aquest estiu permetran reforçar l’atenció sanitària en zones turístiques i atendre les vacances, i se sumaran als 6.050 contractes COVID que es prolongaran fins a final d’any

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha avançat en Les Corts que, durant el mes de juny s’administraran 1,3 milions de dosis, la qual cosa farà possible que almenys el 55% de la població valenciana a vacunar tinga ja, com a mínim, la primera pauta inoculada, i que entorn del 30% estiga completament immunitzada.

Puig ha indicat en la sessió de control que el sistema sanitari valencià ha sigut capaç d’assumir el repte de la vacunació massiva, alguna cosa que es reflecteix també en què, fins ara, més de 1,7 milions de valencians i valencianes hagen rebut almenys una dosi.

La inversió total de Sanitat per a activar el pla de vacances i el pla de reforços d’estiu ascendeix a 64 milions d’euros.

Davant l’inici de la temporada turística, Puig ha avançat a més que, segons les estimacions de Turisme Comunidat Valenciana, l’obertura de fronteres i la recuperació dels viatges internacionals podria suposar l’arribada de més de dos milions de turistes d’altres països entre els mesos de juny i setembre.

Puig ha assenyalat que el sacrifici i la responsabilitat de la societat valenciana han permés frenar la COVID-19 en la Comunitat Valenciana i situar-la com el territori amb menor incidència d’Europa, el que fa estiga en les millors condicions per a afrontar l’inici de la temporada estival i liderar la recuperació econòmica.