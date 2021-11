El mes de novembre és el dels Drets del Xiquet a la Biblioteca Infantil de Burjassot

Connect on Linked in

L’equip de les Biblioteques Municipals de Burjassot continuarà en aquest mes de novembre oferint a tota la ciutadania activitats gratuïtes d’animació lectora i de foment de la lectura. I, en aquest mes, totes elles giraran entorn dels Drets del Xiquet i de la Xiqueta, treballant els drets d’igualeu i família. A més, també es commemorarà el Dia Internacional per a l’erradicació de la violència contra la dona i el Dia del Llibre Valencià.

La primera de les activitats arriba a la Biblioteca Infantil aquest dimarts 9 de novembre a les 18.00 hores. En ella, després de la lectura del llibre “Els drets dels infants. Dotze normes imprescindibles per a gaudir de la infància”, les i els participants se centraran en debatre sobre el Dret a la Igualtat a través d’un divertit i educatiu joc en el qual es treballarà per a conscienciar sobre l’eliminació dels estereotips de gènere. L’activitat serà en Valencià.

El dimecres 17 de novembre, també a les 18.00 hores i a la Biblioteca infantil, tindrà lloc la segona de les animacions del mes en la qual es treballarà sobre el Dret a la Família. Aquesta activitat, pensada per a xiquets de 2 a 4 anys, es crearà entre tots un mural per a conéixer als membres de cadascuna de les famílies dels xiquets que participen.

L’última setmana del mes de novembre vindrà marcada, el dijous dia 25, per la commemoració del Dia Internacional per a l’erradicació de la violència contra la dona. L’animació lectora d’aqueix dia girarà entorn a la necessitat d’erradicar aquest tipus de violència i, per a això, els participants visionaran el vídeo-compte “Arturo i Clementina”, escrit per Adela Torí en 1976 i narrat per “Pilocha Lunars”. Després del visionat, hi haurà una reflexió en grup sobre el conte.

Les animacions del mes de novembre finalitzaran amb la sessió del Club de Lectura el divendres 26 de novembre a les 19.00 hores; sessió que estarà dedicada a Carlos Ruiz Zafón i a la seua obra “Marina”.