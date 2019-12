El Mes del Medi Ambient de Torrent arriba a la seua fi amb la reinauguración del Parc l’Oliveral

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El col·legi Trinitàries va guanyar el primer premi en el Concurs de joguets reciclats, dins del programa educatiu Torrent, més neta i saludable

Entre les activitats del Mes del Medi Ambient, l’Ajuntament de Torrent va reinaugurar el dissabte al matí el Parc l’Oliveral, situat al carrer Font de la Carrasquera en El Vedat. Al llarg de tota la jornada es van realitzar una varietat d’activitats dirigides al públic familiar. En col·laboració amb l’AV El Vedat, el programa va arrancar un Food Truck amb una carta repleta de deliciosos productes acabats d’enfornar cafés i molt més.

L’alcalde Jesús Ros, el regidor de Medi Ambient, Francisco José Arnau, i els representants de la corporació municipal, van assistir a aquesta jornada que es va obrir amb unes paraules del propi regidor de Medi Ambient ressaltant “la importància de recuperar espais ambientals com aquest parc i, sobretot, oferir zones d’oci a l’aire lliure per al gaudi de tots els torrentinos i torrentinas”.

L’acte va estar amenitzat per un espectacle musical de la mà de la Unió Musical. A més, el públic infantil va poder participar d’uns tallers en relació amb el medi ambient i uns contacontes.

Concurs de joguets reciclats



El diumenge al matí, el Centre Ambiental El Vedat va fer lliurament dels premis del Concurs de joguets reciclats que organitza l’Ajuntament de Torrent dins del programa educatiu Torrent, més neta i saludable. La iniciativa consisteix en el fet que l’alumnat de 5é de Primària dels centres escolars del municipi dissenye joguets amb materials reciclats.



El primer premi va ser entregat al Centre Escolar Trinitàries per un pinball de cartons realitzada per l’alumna Rocío Mora, que ho va rebre de la mà del regidor de Medi Ambient. El premi consisteix en una estada, amb activitats lúdic-educatives en les cabanyes del Centre Ambiental El Vedat per a tota la seua classe. La resta de participants van rebre un curs d’experiments en el propi centre, que podran gaudir amb la seua classe.



Tallers infantils

D’altra banda, el divendres, els xiquets i xiquetes van passar una vesprada de divendres molt divertida participant en uns tallers mediambientals. Als peus de la Torre, els més xicotets i xicotetes van jugar amb un educatiu Trivial; un joc per a conéixer el procés de la pluja; i, finalment, una activitat per a aprendre tots els secrets sobre el reciclatge.