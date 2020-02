El mètode Montessori s’obri pas a Sueca

Connect on Linked in

El Centre d’Educació Infantil San José y San Antonio inaugura el seu primer ambient Montessori

L’equip docent del centre ha estat expressament format en les dinàmiques de treball Montessori per impartir les noves sessions

El Centre d’Educació Infantil San José y San Antonio de Sueca ha inaugurat este passat divendres, 7 de febrer, el seu primer ambient Montessori. El nou servei es fonamenta en este model educatiu obert que aposta per oferir a l’infant oportunitats per encoratjar la seua espontaneïtat, donant-li llibertat per desenvolupar-se en un ambient especialment preparat que afavoreix el seu autodesenvolupament.



L’acte ha comptat amb la presència de Sor Segunda Fernández, directora del centre i en representació de la Fundació Benèfica Josefa Diego, el seu president, Don Diego Ferrándiz, réctor de l’Església Arxiprestral de Sant Pere Apòstol de Sueca, qui ha estat l’encarregat de la benedicció que donava per inaugurat el nou espai; el seu vicepresident, Arturo Fos i el seu secretari, Javier Beltrán. I Raquel Andrés, mestra guia de l’Associació Montessori Internacional, ha estat l’encarregada de presentar la nova aula i explicar els principals beneficis del mètode en el desenvolupament de l’infant en una jornada que ha comptat amb una gran acollida per part de la comunitat educativa.



“Tot està pensat per als nostres alumnes, els vostres fills, perquè volem donar-los el millor per a la seua educació i el seu desenvolupament com a persones. Per això els nostres centres aposten per la pedagogia d’estimulació primerenca i ara també per la pedagogia Montessori” ha assenyalat la directora. L’objectiu és completar el potent projecte educatiu d’este centre de referència incloent les metodologies alternatives més efectives.



La nova aula s’emmarca en el denominat espai de “comunitat infantil”, un indret intermig entre casa i l’escola creat expressament a mida de l’infant per fomentar l’autonomia, la independència i la responsabilitat de les xiquetes i els xiquets en un ambient de llibertat disciplinada en què el rol predominant és el de l’alumne/a mentre que l’adult – docent exerceix només de guia.



L’espai compta amb diferents àrees: Àrea de vida pràctica (cura de la persona i cura del medi ambient), àrea de menjar, exercicis de gràcia i cortesia, àrea òcul-manual, activitats estereognòstiques i àrea d’art i música.



Tot el material està adaptat, inspirat en la realitat i no en la fantasia, i es troba a l’altura dels xiquets i les xiquetes, per tal que puguen interactuar amb plena llibertat i consciència amb l’ambient. A més a més, les activitats es realitzen de manera individual, motiu pel qual la ràtio dels grups és reduïda.



“Entre els zero i els sis anys es produeixen els canvis més importants en la persona: la dentició, les primeres passes, l’aprenentatge del llenguatge i la parla… És l’etapa base, la principal, en la que s’assenten les bases de la realitat. Els aprenentatges adquirits en esta etapa duraran tota la vida” ha explicat l’experta en la metodologia Montessori. Andrés ha subratllat que en els ambients Montessori res és simulat: “Tot és vertader. Els infants aprenen a rentar plats, netejar vidres, regar plantes o manipular aliments, entre moltes altres activitats, i ho fan amb els elements reals. Esta metodologia ajuda als alumnes a assumir seqüències lògiques i rutines ordenades, fomentant l’atenció, la memorització i la concentració imprescindibles perquè es produïsca l’aprenentatge”.



Alhora ha destacat també que l’equip docent del centre ha estat expressament format en les dinàmiques de treball Montessori per impartir les noves sessions. L’experta s’encarregarà de guiar i assessorar l’equip també en este primer curs d’implantació.



La previsió en este curs pilot és acollir almenys dos grups cada matí i implementar progressivament l’oferta.