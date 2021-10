Connect on Linked in

Alaquàs acull el tradicional encontre hip-hop amb la presència de les i els millors balladors de breakdance a nivell nacional i de reconeguts djs musicals i artistes de grafit

El millor breakdance ha tornat a Alaquàs aquest cap de setmana. El tradicional encontre d’artistes hip-hop organitzat pel grup local Special K amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Alaquàs es va celebrar el passat dissabte 16 d’octubre a l’Albereda Sud amb la presència de les i els millors balladors d’aquesta modalitat esportiva i artistes relacionats amb aquesta cultura. Una festa que es va celebrar amb gran èxit de participació i que s’emmarca dins de la programació Cultura Urbana que posa en marxa el Departament de Joventut.

La cita, amb la qual el grup celebrava el XVIII aniversari de la seua creació, es va iniciar a partir de les 9 hores del matí amb el muntatge de les pistes de ball i la posada en marxa dels grafits a càrrec dels reconeguts artistes Dyca Illustration, Fevexx i Gumer-Diom que no van finalitzar fins ben entrada la nit per la complexitat dels treballs.

A partir de les 17 hores es van iniciar les competicions 2 contra 2 en les quals participaren 8 de les parelles seleccionades, totes elles de reconegut prestigi a nivell nacional i europeu. L’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura i el Regidor de Joventut, Javi Antúez, no es van voler perdre la cita i estigueren presents també en les batalles per tal de felicitar el grup organitzador per l’event i recolzar-los en la iniciativa.

La música va ser també la protagonista de la vesprada gràcies a l’assistència dels djs Chus R4M i Dj Rafaka i els seus diferents estils musicals com funk, hip-hop i electro. La jornada va finalitzar amb el lliurament de premis a les guanyadores de la vesprada, Bphanter i Movie One i la tradicional batalla entre el grup local Special K i el grup convidat R4M, grup de reconegut prestigi que ha participat en nombrosos campionats a nivell nacional i internacional.

Alaquàs ha estat sempre un municipi pioner en el foment del breakdance. Els joves que ho han potenciat des dels inicis han agraït un any més a l’Ajuntament d’Alaquàs el seu recolzament a aquest tipus d’events i iniciatives així com també per l’assessorament a joves en la tramitació per a organitzar-se i constituir-se com a associació, a més de facilitar un espai on poder assajar, reunir-se i guardar tot el seu material. De fet, el grup Special K assaja cada vesprada de dilluns a divendres al Centre Juvenil del Passatge.