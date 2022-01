El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació activa 11,5 milions d’euros per a modernitzar regadius a la Sèquia Reial del Xúquer

Connect on Linked in

El conveni permetrà modernitzar el reg en 857 hectàrees de regadius als municipis d’Alzira i Guadassuar

Amb la Fase II, la Comunitat Valenciana rebrà en total 103 milions d’euros dels fons consignats per a modernitzar regadius en el Pla de Recuperació, el 13% de la inversió total nacional

L’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, ha assistit este matí a la signatura dels convenis per a la millora de regadius a la Comunitat Valenciana. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA), a través de SEIASA, destinarà un total de 55.985.490 euros dels fons de la Fase I del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) a la modernització de regadius sostenibles a la Comunitat Valenciana. Per a això, s’han formalitzat hui a València tres convenis pels quals s’invertiran 18.360.260 euros (IVA no inclòs) en actuacions en les comunitats de regants de la Sèquia Real del Xúquer i Llíria, a la província de València i Vall d’Uixó, a Castelló. La signatura ha estat presidida pel president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig Ferrer, i ha comptat amb l’assistència de la Delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Gloria Isabel Calero Albal.

En el cas de la Sèquia Reial del Xúquer, Francisco Rodríguez Mulero ha signat hui el primer dels convenis amb el president de la Sèquia Real del Xúquer, Antonio Costa Magraner, per a escometre la modernització de 857 hectàrees de regadius en els municipis de Guadassuar i Alzira, a la província de València. El projecte, sota el títol «Obres mediambientals i d’adequació de les xarxes de transport i distribució dels sectors 12 i 13 de la Séquia Real del Xúquer (València)», compta amb un pressupost d’11.554.000 euros (IVA no inclòs) i beneficiarà a 2.207 regants. L’objecte de l’actuació és estalviar aigua amb la implantació de noves tecnologies i l’automatització de la gestió del reg, incloent sistemes de telecontrol, i estalviar costos energètics, instal·lant plantes solars fotovoltaiques en els capçals de reg.

En el marc d’esta Fase I del Pla de Recuperació en marxa en l’actualitat, el MAPA, a través de SEIASA, calcula modernitzar un total de 32.454 hectàrees de regadius sostenibles a la Comunitat Valenciana, beneficiant a 25.546 regants.

103 milions d’euros, 13 % de la inversió nacional

En el transcurs de l’acte, el President de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig Ferrer, ha celebrat els «bons resultats» de l’estreta col·laboració que manté la Comunitat Valenciana amb el Govern d’Espanya i ha assegurat que les inversions compromeses en els convenis signats hui serviran per a continuar mantenint a l’agricultura valenciana al capdavant del sector.

El president de SEIASA, Francisco Rodríguez Mulero, ha posat l’accent en l’esforç inversor de l’actual Govern d’Espanya en la modernització dels regadius de la Comunitat Valenciana. Per la seua part, la Delegada del Govern, Gloria Isabel Calero Albal, ha recordat que «tal com va anunciar el Ministre d’Agricultura, Luis Planas, en la seua última visita a València, entre la Fase I i la Fase II del Pla de Recuperació, la Comunitat Valenciana rebrà un total de 103 milions d’euros dels fons Next Generation per a modernització de regadius, la qual cosa suposarà el 13% de la inversió total nacional». En este sentit, Rodríguez Mulero ha recordat que només en l’última legislatura s’ha multiplicat per més de set la inversió destinada a esta mena d’actuacions en l’horta valenciana, passant dels 15 milions d’euros consignats en el període 2012 a 2018, a 113 milions d’euros de 2019 a 2021.

Les inversions del «Pla per a la millora de l’eficiència i la sostenibilitat en regadius» del PRTR tenen un caràcter públic-privat, per la qual cosa l’aportació pública serà d’un màxim del 80% del cost de les despeses elegibles, mentre que les comunitats de regants aportaran la resta. L’objectiu de les actuacions objecte dels convenis signats hui és digitalitzar i automatitzar el reg per a estalviar aigua, possibilitar l’ús d’aigües regenerades per a aconseguir més recursos disponibles i reduir costos energètics amb plantes solars fotovoltaiques.

Comunitat de regants de Llíria

En segon lloc s’ha signat també un conveni amb el president de la Comunitat de Regants de Llíria, José Alfonso Soria García, per valor de 3.826.600 euros (IVA no inclòs). Les actuacions afectaran una superfície de 7.721 hectàrees i beneficiaran a 4.240 regants en els municipis de Llíria, Benissanó i Marines, a la província de València. El «Projecte per a la millora de l’eficiència hídrica i de la qualitat de les aigües amb incorporació d’energies renovables i integració d’un sistema de gestió per a tot l’àrea regable de la Comunitat de Regants de Llíria (València)», possibilitarà la modernització hídricoenergètica de la zona regable. Les actuacions permetran garantir les necessitats d’un subministrament hídric de qualitat mitjançant l’ús d’aigües regenerades i implementar sistemes de filtrat. A més es contemplen instal·lacions solars fotovoltaiques per a optimitzar costos i reduir les emissions contaminants. També es preveu la digitalització i telecontrol de la gestió del reg.

Comunitat de regants de la Vall d’Uixó

Finalment, el President de SEIASA ha fet lliurament del corresponent conveni al vicepresident de la Comunitat de Regants de Vall d’Uixó, Manuel Segarra Forner, per valor de 2.979.660 euros (IVA no inclòs), que permetrà modernitzar una superfície de 876 hectàrees, beneficiant a 899 comuners del municipi de la Vall d’Uixó, a la província de Castelló. L’objectiu del «Projecte per a la millora de la gestió i de la qualitat de les aigües regenerades en la Comunitat de Regants de Vall d’Uixó (Castelló)» és maximitzar l’ús de l’aigua regenerada procedent de la EDAR per a regar, disminuir costos energètics mitjançant la implementació de dues plantes solars fotovoltaiques i la millora del control i gestió del reg mitjançant una plataforma digital de gestió integral.

Les actuacions objecte dels convenis signats hui se sumen a les compromeses a principis del passat mes de desembre en els regadius de la Comunitat General de Regants Regs de Llevant Marge Esquerre del Segura (Alacant), per valor de 37.625.230 euros (IVA no inclòs).