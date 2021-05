El Ministeri de Justícia destina 2,4 milions d’euros dels fons europeus *Next Generation a la Comunitat per a fomentar la digitalització en 2021

Print This Post

Aquesta inversió s’assignarà a llocs de treball deslocalitzats per al personal de justícia de tots els partits judicials de la Comunitat

El Ministeri de Justícia destina 2,4 milions d’euros dels fons *Next *Generation de la Unió Europea a la Comunitat Valenciana per a la digitalització en 2021.

La Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública destinarà aquest pressupost per a llocs de treball deslocalitzats per al personal de justícia de tots els partits judicials de la Comunitat.

El Pla de digitalització de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública dotat de 28 milions d’euros ha permés que tots els jutges, lletrats de l’administració es justícia i fiscals de la Comunitat Valenciana disposen d’ordinadors d’última generació per a treballar fora de les seus judicials.

A aquest projecte, se li suma el sistema d’enregistrament AUREA i l’expedient Judicial, així com, l’aplicació de cita prèvia, JUST@ CV i la plataforma *Lexnet per a comunicació telemàtica.