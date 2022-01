El Ministeri de Transports és compromés amb Puig, augmentaran les freqüències de Rodalies

Bones sensacions després de la reunió entre la Ministra de Transport Raquel Sánchez i el President de la Generalitat Ximo Puig, per tal de donar solució a les reivindicacions quasi històriques dels problemes amb Rodalies Renfe Comunitat Valenciana

Puig, ha destacat el compromís del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana de recuperar progressivament fins a juny les freqüències anteriors a la pandèmia de COVID-19 en la Rodalia ferroviària de la Comunitat Valenciana amb l’objectiu paral·lel d’acabar amb les cancel·lacions, incrementar el servei d’autobusos en les franges horàries que es requerisca i aplicar amb efectes retroactius a l’1 de gener, i durant aquest primer trimestre de l’any, una reducció del 35% en els abonaments per les disfuncions existents en la xarxa



Així s’ha posat de manifest en la roda de premsa posterior a la reunió que el *president ha mantingut en el Palau de la Generalitat amb la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en la qual la titular ministerial ha presentat un pla de mesures de xoc per a la millora dels serveis de Rodalia de la xarxa ferroviària de la Comunitat Valenciana que permeta l’eliminació “dràstica” de les supressions i cancel·lacions



En aquest sentit, el Ministeri de Transports s’ha compromés a recuperar progressivament les freqüències anteriors a la pandèmia de COVID-19, de manera que s’arribarà al juny al 100% dels serveis, a reforçar els serveis d’autobusos en hores puntes o davant cancel·lacions i a aplicar amb efectes retroactius a l’1 de gener, i durant aquest primer trimestre de l’any, una reducció del 35% en el *bonotren, els abonaments mensuals limitat i il·limitat i l’abonament estudie, la qual cosa es calcula que beneficiarà ja a més de 30.000 persones



*Paralalemente, s’ha acordat mantindre reunions ‘sentinella’ setmanals del Ministeri i la Conselleria de Política Territorial, amb participació tècnica de Renfe i Adif, per a fer un seguiment estricte del procés de recuperació de les freqüències, així com de la progressiva eliminació de les cancel·lacions, i a tindre reunions mensuals de caràcter més polític per a avaluar l’evolució de les actuacions



Igualment, tal com ha explicat la ministra, s’ha reforçat el personal destinat a donar informació amb la contractació de més de 60 persones en al voltant de 30 estacions, s’implantarà un pla de millora de les instal·lacions i es continuarà amb el sistema exprés de devolucions de l’import de bitllets per cancel·lacions o retards de més de 15 minuts