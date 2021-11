El Ministre d’Agricultura i la consellera d’Agricultura trien Sueca per a reunir-se amb representants del sector arrosse

El ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, i la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà, han visitat Sueca per a reunir-se amb representants del sector arrosser “a fi de comentar els temes d’actualitat, la seua visió de com estan les coses i continuar treballant junts pel futur d’este sector tan important ací, a la Comunitat Valenciana, i al conjunt d’Espanya. És un sector símbol, no sols per la quantitat que es produeix sinó també per com es produeix, particularment ací, a l’entorn de l’Albufera; un sector que està molt arrelat, no sols com a agricultura sinó també socialment, i això és molt important i per això estic ací per a reunir-me amb ells”, en paraules del ministre.

La consellera d’Agricultura, Mireia Mollà, ha assenyalat que esta visita del ministre a Sueca és molt important “perquè s’estan culminant les negociacions de la futura Política Agrícola Comuna (PAC) en la qual l’arròs és un dels elements que més ens ocupa, i tenim la sort de poder dir que el pla estratègic òbviament protegirà els agricultors de l’arròs”. Mollà s’ha referit també a la gestió de la palla, “estem treballant amb el sector per a arribar a un acord, per primera vegada, entre conselleria i els arrossers, a fi d’aconseguir una gestió sostenible d’este residu”.

L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, i el regidor d’Agricultura, José Luis Ribera, han acudit també com a convidats a la trobada, que ha tingut lloc en la seu de la Cooperativa de Productors de Llavors d’Arròs (Copsemar). Allí, el ministre i la consellera han pogut departir sobre la situació del cultiu de l’arròs amb representants de Copsemar, l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA), Cooperatives Agroalimentàries de la Comunitat Valenciana i la Unió de Llauradors. L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha aprofitat la trobada també per a preguntar al ministre per les quanties econòmiques que es van reclamar en el seu moment al Ministeri pels danys patits en infraestructures a conseqüència dels últims temporals patits en el nostre territori. “Com a alcalde, he aprofitat per a traslladar-li en persona el nostre interés per conéixer quan podrem rebre eixes quanties econòmiques, i ens hem emplaçat a estar en contacte per a poder gestionar l’expedient i que se’ns informe amb més precisió sobre l’estat de les ajudes, a fi que puguen revertir en els camins rurals”.