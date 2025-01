Planas analitza amb el president de Mercasa els treballs de logística i distribució d’aliments als afectats per la DANA

• L’empresa pública va distribuir fins ahir mateix més de 364.000 quilos de fruites i hortalisses, així com més de 97.000 menús calents que han arribat a les famílies afectades.

• Aquesta actuació s’emmarca dins del bloc de mesures aprovades pel Govern amb 4,5 milions d’euros dins del pla de resposta immediata, reconstrucció i relançament.

• Mercasa ha estat habilitada pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació per dur a terme diferents línies de suport gestionades per l’empresa pública en els territoris afectats per la DANA.

El ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, ha analitzat avui amb el president de Mercasa, José Miñones, les actuacions logístiques i de distribució d’aliments frescos, així com de menús calents, que porta a terme l’empresa pública en el marc del pla de resposta immediata, reconstrucció i relançament davant dels danys causats per la DANA.

Mercasa, habilitada pel Govern a través del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació per garantir la distribució d’aliments frescos entre la població de les zones afectades, ha repartit -fins ahir mateix- 364.235 quilos de fruites i hortalisses i 97.048 menús calents des de Mercavalència en coordinació amb els ajuntaments i entitats del tercer sector que operen al territori.

L’empresa pública va activar des del primer moment la seua xarxa composta per 24 unitats alimentàries a tot el territori espanyol per coordinar l’enviament de donacions d’aliments bàsics i productes de primera necessitat als municipis més danyats. D’aquesta manera i gràcies a la col·laboració amb administracions públiques, empreses majoristes i organitzacions socials, es va poder garantir l’abastament d’aliments bàsics a milers de persones.

Les accions de Mercasa es divideixen en tres fases: la primera, la donació d’aliments que va possibilitar l’arribada de 151.000 quilos d’aliments enviats a pedanies i pobles afectats.

Una segona fase fa referència a la distribució d’aliments i forma part del bloc de mesures aprovades pel Govern amb 4,5 milions d’euros. Es va iniciar així la compra i distribució de productes frescos i menús calents als ajuntaments i organitzacions no governamentals al territori.

Finalment, cal ressaltar el suport logístic realitzat per Mercasa que ha desplegat recursos, en coordinació amb els mercats majoristes i les entitats locals, per transportar gratuïtament les compres que realitzen els petits comerços als seus establiments. D’aquesta manera, ara mateix impulsen una tercera fase d’ajudes per portar la mercaderia comprada a Mercavalència, especialment fruites, hortalisses i peix, fins a la porta de mercats, botigues detallistes i locals d’hosteleria. Una actuació que contribueix a la reactivació econòmica a les zones afectades.

Mercasa és una societat mercantil estatal dels seus accionistes SEPI i el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. Està constituïda per 24 unitats alimentàries, anomenada xarxa de mercas, en la qual operen més de 3.200 empreses majoristes i de serveis.

Des de la seua creació en 1966, la xarxa de mercas manté els seus principis d’actuació entre els quals es troben la vocació de servei públic, la transparència i bon govern, la qualitat, la innovació o el foment de l’alimentació sana i la reducció del desaprofitament d’aliments.