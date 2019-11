El Mislata guanya contra el Nou Almàssera 10 a 3

Connect on Linked in

Mislata i el Nou Almàssera es van veure les cares el passat cap de setmana. La diferència entre aquests dos equips prompte es va fer notar en la pista del pavelló municipal de Mislata per què el primer gol va arribar per al conjunt local al segon minut. Richard, el porter del Mislata avançava l’encontre posant l’1 a 0 el marcador. El segon gol venia per part de Jesús i al minut 10, Nacho canviava el marcador 3-0 però per poc temps, ja que tornava a marcar altre al minut 11.

Al minut 19 vindria el gol de César per al Nou Almàssera que acurtava distancies, és veia la diferència en la pista que el que millor estava jugant era l’Almàssera. El 5 a 1 venia de la mà de Miguel que repetiria dos minuts després per a posar el 6 a 1 al marcador. Jesús posaria el 7 a 1 encara que després arribarien els gols de l’equip contrari. Jesús de nou tornaria a marcar. L’Almàssera als últims minuts de l’encontre, quan ja Mislata tenia el partit solucionat ,no hi hauria manera per part de l’equip d’Almàssera de remuntar. L’equip de Mislata es va deixar un poc portar arribant fins al 10 a 3. Un partit corresponent a la tercera divisió del futbol sala que passarà a la història per aquesta golejada. El Nou Almàssera, equip renovat, no va poder fer res davant d’un Mislata ja considerat en aquesta categoria com un dels bons equip.