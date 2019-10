Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Així ho han demostrat hui en la Jornada que s’ha dut a terme en la Casa de la Cultura d’Alginet, per tal de posar en valor el treball de la dona en el camp i el món de l’agricultura



Unes jornades impulsades per Avamfar, una associació que lluita diàriament per la dona i la seua inclusió en el treball diari tant de gestió com administració