El PP presenta una iniciativa conjunta per a igualar la tauromàquia amb la resta de les activitats culturals subvencionades

El món del bou demana “llibertat i igualtat” a través d’una iniciativa parlamentària en les Corts presentada pels grups parlamentaris PP i Vox en Les Corts.

“La iniciativa -segons el diputat popular Luis Martínez- recull el sentir de l’afició a la tauromàquia. Es basa en la defensa de la igualtat i de la llibertat. Proposem al govern d’Espanya igualtat de tracte davant la resta de moviments culturals a Espanya. I també la defensa de la llibertat per a poder assistir a espectacles taurins. També demanem al Consell igualtat en les subvencions, que À Punt reculla els esdeveniments taurins que formen part de la nostra cultura i arrels, i la defensa d’igualtat de tracte respecte a altres entitats culturals”.

En la presentació han sigut presents, a més del diputat de Vox cosignatari de la iniciativa José Luis Aguirre, Vicente Barrera com a representant del món taurí i Salva Ferrer com a representant de l’afició.

Vicente Barrera ha agraït la iniciativa als grups parlamentaris i ha demanat “que cessament la persecució al món taurí. Demanem gaudir de la nostra cultura en llibertat. No ens poden assetjar ni escrachear a les portes de les places de bous i, lluny de defensar-nos, assetjar també al sector des de les pròpies institucions. En el reial decret s’ha exclòs expressament als ramaders taurins, cosa que significa una persecució ideològica, una xenofòbia cultural contra el món del bou. Som l’única cultura que no sols no se’ns ajuda sinó que se’ns grava, amb un cànon afegit. Volem el que és just. No es pot ajudar a tothom de la cultura menys a nosaltres”.

Finalment, Barrera ha demanat al PSOE que done suport a aquesta iniciativa en les Corts. “Som part de la societat civil i tenen una responsabilitat amb nosaltres. Li demanem que no s’extreme cap a moviments intolerants”, ha conclòs.

El text de la proposta assenyala el següent:

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

I. Els Curta insten el Consell que, al seu torn, inste el Govern de la Nació a:

1) Revisar els criteris d’adjudicació d’ajudes o subvencions del Ministeri de Cultura i Esport, amb la finalitat d’igualar a la tauromàquia amb la resta de les activitats culturals subvencionades.

2) Garantir la llibertat, el dret i la seguretat dels assistents a qualsevol espectacle taurí, així com a legislar en aquest sentit, garantint la llibertat i el dret dels aficionats taurins com el de qualsevol altre espectacle, sense que aquests puguen veure’s intimidats, insultats i escracheados.

II. Les Corts insten el Consell a:

1) Atendre les necessitats del sector taurí de la Comunitat Valenciana.

2) Revisar, equiparar i igualar les ajudes econòmiques o subvencions que el Consell dóna al món de la cultura, i incloure al sector taurí dins de les ajudes públiques que reben la resta dels sectors culturals de la Comunitat, i instar la resta d’institucions públiques (diputacions provincials i ajuntaments) a actuar en el mateix sentit.

3) Dotar de noves línies pressupostàries en l’exercici 2021 dirigides a ajudes a les ramaderies de caps de bestiar braus per a cobrir les pèrdues per les prohibicions actuals i que han suposat almenys 16 milions d’euros.

4) Elaborar un protocol clar per a poder realitzar festejos taurins en recintes tancats, garantint la seguretat dels participants i espectadors, mesures que seran excepcionals i que tindran vigència durant el temps en el qual es mantinga l’estat d’alarma i l’emergència sanitària, provocats per la pandèmia del Covid-19, instant, que com més prompte millor, es puga tornar a la normalitat anterior a la pandèmia en el desenvolupament dels espectacles taurins

5) Que la programació de Á Punt incloga, promocione i normalitze en la seua graella de programació continguts relacionats amb la tauromàquia, com a part important i intrínseca de la nostra cultura, de la nostra història i de la nostra tradició.

III. Que del grau de compliment de la Resolució s’adone en aquestes Corts en el termini màxim de dos mesos.