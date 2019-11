El món faller celebra este cap de setmana la proclamació conjunta de les Falleres Majors

Connect on Linked in

La Junta Local anuncia la creació del càrrec de Fallera Major Infantil per al pròxim exercici faller.

Carlet donava el tret d’eixida de la festa fallera amb l’acte de proclamació conjunta de les falleres majors de 6 comissions carletines per a 2020, un costum que ve d’abans que Carlet tinguera Fallera Major i eren les falleres majors de cada comissió les que assumien este compromís. El passat 19 d’octubre ja era proclamada la Fallera Major de Carlet 2020, Maria José Llopis, en un acte celebrat a l’Ajuntament de Carlet.



El Saló Giner va acollir dissabte la proclamació de les falleres majors del 2020 de les falles carletines. L’acte va ser precedit per una cercavila pels carrers de la població per a recollir les falleres majors entrants i ixents de cada comissió en els seus casals. L’acte central es va encetar amb el comiat de la Fallera Major del passat exercici, Lara Ocheda. Durant l’acte es van presentar en societat les falleres majors i infantils de les distintes comissions de Carlet, que van ser rebudes pel regidor de Festes, Josep Mur, que exercix enguany com a president executiu de la Junta Local Fallera. A més de rebre la banda acreditativa com a falleres majors, tant les falleres majors com els nous presidents de cada comissió reberen la insígnia d’argent de l’Ajuntament.



Les falleres majors de 2020 que van ser proclamades foren, per part de la comissió País Valencià, la Fallera Major Àngels Mendoza Zapata i la Fallera Major Infantil Natalia Morales González; en la falla Avinguda Blasco Ibáñez, la Fallera Major és Amparo Navasquillo Gámiz i la Fallera Major Infantil Andrea Vercher Navasquillo; en la comissió Plaça Espanya la Fallera Major és Sandra Jurado Galindo i la Fallera Major Infantil Ainhoa Añó Martínez; la falla Futbol està representada per Bibian Martínez Peris com a Fallera Major, en El Vidre, Bárbara Casero Añó com a Fallera Major i Claudia Alarcos Pla com a Fallera Major Infantil; finalment la comissió El Cresol està representada per la Fallera Major Jessica Molla Nogués i la Fallera Major Infantil Aroa Aguilera Velázquez. En l’acte també reberen la insígnia i el reconeixement els nous presidents infantils de les falles País Valencià, Plaça Espanya, El Vidre i El Cresol, Izan Álvarez, Vicent Añó, David Cruz i Óscar Arocas, respectivament. Així com el nou president de la falla País Valencià, Francisco Navidad Mendoza.



L’acte va comptar amb un homenatge al que durant els últims set anys ha sigut president de la Junta local fallera, Vicent Pueblas i es lliuraren les flames d’or a diversos fallers del municipi per la seua trajectòria.



A l’acte també es va donar a conéixer el nou reglament faller que aposta perquè el pròxim any Carlet compte a més amb Fallera Major Infantil de la ciutat. Es tracta, segons explica el president de la Junta Local Fallera, Josep Mur, «d’un pas necessari perquè també els més menuts compten amb la seua màxima representant com a ambaixadora del món infantil junt amb la Fallera Major de la ciutat.