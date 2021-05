El monestir de Sant Miquel ofereix un concert del pianista Antonio Galera

Print This Post

El 23 de maig a les 12.00 hores. És gratuït amb reserva prèvia d’entrades en Eventbrite

L’església del monestir de Sant Miquel dels Reis acull el diumenge 23 de maig a les 12.00 hores un concert del pianista valencià Antonio Galera, organitzat per la Direcció General de Cultura i Patrimoni.

Galera ha seleccionat un programa que s’iniciarà amb la Sonata op. 27 núm. 2 en do# menor, ‘Clar de lluna’, de L. v. Beethoven (1770-1827), a la qual seguirà la segona llegenda ‘Sant Francesc de Paula caminant sobre les ones’, de F. Liszt (1811-1886), per a continuar amb una selecció del primer llibre de ‘Preludis’ de C. Debussy (1862-1918), inclosa en el seu disc ‘Prélude’, i finalitzar amb les ‘Danses argentines’ d’A. Ginastera (1916-1983).

Les entrades són gratuïtes amb reserva prèvia a través de l’enllaç d’Eventbrite amb un màxim de 4 entrades per persona: https://www.eventbrite.es/e/entradas-recital-de-piano-dantonio-galera-152887830617.

Durant el concert, s’observaran totes les mesures de seguretat dictades per les autoritats sobre l’ús de mascaretes, distància social i assignació de seients.

Antonio Galera va llançar en 2019 el seu primer treball discogràfic. Amb el títol ‘Prélude’, està concebut en forma de recital i conté composicions de Johann Sebastian Bach, César Franck, Claude Debussy i Henri Dutilleux. El projecte va ser gravat a l’Auditori Manuel de Falla de Granada pel segell IBS Classical i presentat en el cicle ‘Serenates’ de la Universitat de València.

Nascut a València, va estudiar flauta i piano en el Conservatori Joaquín Rodrigo, on va rebre el premi extraordinari de fi de carrera. ‘Diplôme de Concertiste’ de l’École Normale de Musique de Paris i màster en Interpretació Solista pel CSKG de Madrid becat per AIE, l’Institut Valencià de Cultura, Comité Roussel i Joventudes Musicales de Madrid, beca rebuda de S. M. la Reina Sofia.

Imparteix cursos en la Universitat de València i en escoles i universitats de França, Bèlgica, Itàlia, Mèxic, Malàisia, Qatar, Espanya i els EUA. Participa en les produccions del Departament d’Educació del Palau de les Arts. Apassionat de la gestió cultural i la investigació, dissenya projectes com el Festival Iturbis per a la Diputació de València o el Festival dels Horts, del qual és creador i director artístic, una proposta innovadora que uneix música i patrimoni i que des de 2018 se celebra en una masia de l’horta valenciana.–