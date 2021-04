El moviment veïnal i ecologista exigeix a l’alcalde de València una posició irreversible i contundent contra l’ampliació del port

Connect on Linked in

La trobada amb l’alcalde ha posat de manifest el rebuig unànime a una ampliació que podria ser la major -i pitjor- intervenció urbanística dels darrers decennis en la ciutat

Durant la reunió mantinguda amb l’alcalde de València, les entitats ecologistes i veïnals li han traslladat de manera unànime la necessitat immediata de la paralització cautelar de l’expedient d’ampliació del port, i per a això cal que l’alcalde diga NO a què la concessió a MSC entre en l’ordre del dia dels propers consells d’administració de l’Autoritat Portuària.

La Comissió Ciutat-Port, hem deixat clar en la reunió que no volem l’ampliació, ni amb DIA ni sense DIA. Que volem recuperar els nostres recursos naturals que ens han llevat: l’horta, l’aire de qualitat, les platges i el paisatge. [Que volem que es revertisquen les infraestructures que calga per a això, perquè les compensacions mai podran compensar eixos danys, que estem a punt de perdre per sempre] [I que cal revertir les infraestructures que estan produïnt danys a recursos naturals que estem a punt de perdre per sempre] .

Si ho considereu també (per fer més pressió) es pot avançar que sobre la qüestió de la DIA estem preparant accions jurídiques necessàries i les farem públiques als pròxims dies.

La Comissió Ciutat-Port valora que l’alcalde reba i consulte a la ciutadania davant de, projectes i actuacions com aquesta de gran impacte sobre la vida del veïnat. Així és com s’hauria de fer sempre. De fet el moviment veïnal i ecologista porta molts anys lluitant en defensa del territori i la salut. Així que donem la benvinguda a aquesta posició de l’alcalde contra l’ampliació del port, i que ho faça des de la participació ciutadana.

Per això s’ha exigit a Joan Ribó un posicionament irreversible i contundent contra l’ampliació del port de València que passe per demanar al president de la generalitat Ximo Puig i al ministre de Transports José Luis Ábalos desistir del projecte i procedir a desmuntar el dic nord. Que conjuntament amb el Ministeri col·laboren per reassignar les inversions en fer més resilient la ciutat i la comarca: reverdir, desurbanitzar, preparar-nos per al que ja està ací (canvi climàtic) i el que és imminent (fi del petroli barat).

Perquè la reunió de les entitats socials, ecologistes i veïnals no es quede en una mera declaració de principis, com hem vist en molts casos pel que fa al canvi climàtic i en general al respecte al medi ambient, el moviment veïnal i ecologista hem exigit dues mesures concretes i immediates:

– La paralització de l’expedient d’ampliació del port i sol·licitud d’una nova DIA que el mateix Ministeri de Transició Ecològica també demana

– Que l’alcalde demane que NO s’incloga en l’ordre del dia la concessió a TIL-MSC en els propers consells d’administració de l’Autoritat Portuària de València (APV)

Aquestes mesures obririen la possibilitat d’una moratòria i un vertader debat sobre el futur del port i de la ciutat. A partir d’ahí, seria necessari que l’ajuntament licitara un estudi/informe independent (en la línia del que es va proposar en el procés de participació ‘decidim valència’) que avalue els impactes sobre les platges, aire, horta, sistema de mobilitat, PN de l’Albufera i el pressupost públic. Independentment del que puga fer el ministeri de Transició ecològica. També que estudie el cost d’oportunitat d’invertir aquests diners del pressupost públic en un destí alternatiu quant a l’estalvi, la resiliència, la creació de treball i el foment d’una economia sostenible.

En definitiva la trobada amb l’alcalde ha posat de manifest el rebuig unànime a una ampliació que podria ser la major -i pitjor- intervenció urbanística dels darrers decennis en la ciutat, una actuació irreversible i molt agressiva per al futur de tot el litoral. Fem una crida als moviments socials, ecologistes i veïnals a mobilitzar-se perquè estem a temps d’aturar-la.