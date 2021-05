El MUMA acollirà l’exposició de Salvador Gil Camarena, pintor conegut principalment per les pintures de l’església de Santa Caterina

Print This Post

L’exposició es podrà visitar a partir del dia 15 de maig en les dos sales temporals del MUMA fins al 30 de juny

L’Associació Cultural Falla Germanies organitzarà, un any més, la setmana cultural en el MUMA, enguany amb l’exposició de pintures de Salvador Gil Camarena, que s’inaugurà este divendres 14 de maig.

Seguint la tònica d’edicions anteriors es continua posant en valor el treball d’artistes alzirenys tals com Josep Francés, Xavier Claur, Bernat Estela, Bernat Chordá, i també d’altres artistes, com en el cas de l’exposició d’enguany dedicada al pintor Salvador Gil Camarena, nascut a València en 1915, però molt vinculat a la nostra ciutat, ja que va estar casat amb l’alzirenya Nardica Pascual Carrió.

Cal destacar l’obra de Salvador Gil a Alzira. Va pintar el llenç de l’Anunciació que presidix l’altar de l’església de l’Encarnació, però sens dubte és en Santa Caterina on en 1946 va pintar el motius religiosos dels laterals i de la volta central de la nau principal, destacant la gran cúpula que cobrix l’altar major.

S’ha fet la gravació, per mitjà d’un dron, dels detalls de les imatges de les pintures que decoren la part alta de Santa Caterina, i s’ha comptat amb la col·laboració del rector Enrique Masiá, qui ha possibilitat l’accés a l’interior del temple i la gravació de les imatges.

En les tasques de gravació han estat la regidora de Patrimoni Cultural, Isabel Aguilar, el rector Enrique Masià; el delegat de cultura de la Comissió Falla Germanies, Antonio Pascual, el director i tècnic del MUMA, Agustín Ferrer i Pedro Benedito, respectivament, així com el fotògraf Agustín Serra i el seu equip tècnic.

«L’exposició donarà a conéixer fins al 30 de juny el pintor i, consegüentment, la seua obra a Alzira, la qual cosa suposarà per a molts identificar l’autor de les pintures que decoren el temple de Santa Caterina i, és clar, redescobrir molts detalls de les escenes que a simple vista no contemplem per l’altura a la qual es troben», ha manifestat Isabel Aguilar, regidora de Patrimoni Cultural.

Ara és el moment de poder disfrutar de totes les seqüències gravades i que ens mostraran al detall les pintures sobre la vida de sant Bernat; l’entrega de les claus de la ciutat a Jaume I; les troballes de les Mares de Déu del Lluch i de la Murta pels monjos jerònims, entre altres.