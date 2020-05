El MUMA acull l’exposició ‘Obra pictòrica de Salvador Ausina’

Connect on Linked in

Les sales temporals del MUMA acullen dues exposicions pictòriques.

A una de les sales es pot veure l’exposició “Obra Pictòrica de Salvador Ausina” amb pintures a l’oli i aquarel·les de l’artista local. Per altra banda, a l’altra de les sales es pot gaudir d’una col·lecció de nombrosos pintors valencians dels segles XIX i XX, tals com Domingo Marqués (1842-1920), Ignacio Pinazo (1849-1916), José Miralles Darmani (1850-1900), José Benlliure (1855-1937), José Navarro Llorens (1867-1923), Teodoro andreu (1870-1935), Bartolomé Mongrell (1879-1939), Roberto Domingo Fallola (1883-1956), José Segrelles (1885- 1969), Miguel Vaquer Calumarte (1910-1988), Juan Ribera Berenguer (1935-2016), Vicente Benito Botella (1954), entre altres.

Les dues exposicions no seran inaugurades a causa de la situació generada per la Covid 19 i seguint amb les indicacions marcades per les autoritats sanitàries. Estes mostres estan incloses dins del programa d’activitats amb motiu del Dia Internacional del Museu.

Cal recordar que per a accedir al MUMA s’ha de seguir amb el protocol sanitari i de prevenció, per eixe motiu s’ha d’entrar amb mascareta i guardar la distància social. A més s’ha restringit l’aforament màxim del MUMA a 15 persones per planta i 5 per sala.



La regidora de Patrimoni Cultural, Isabel Aguilar, ha destacat que “El MUMA a poc a poc va tornant a la normalitat, sempre seguint les instruccions marcades per les autoritats a esta desescalada. Durant el confinament hem sigut conscients de la importància del patrimoni i la cultura, com les persones ens hem nodrit per fer més suportable l’estança a casa. Ara és el moment de tornar a gaudir dels nostres museus, dels nostres monuments, això sí, sempre amb responsabilitat i adequant-nos a esta nova normalitat”.