El Mundial de Motociclisme comença amb 19 pilots procedents de la Cuna de Campeones

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Per primera vegada el defensor del títol és un ‘pilot cuna’, el mallorquí Joan Mir

El mundial té tres nous ‘pilots cuna’ en la graella de Moto3 Pedro Acosta, Izan Guevara i Adrián Fernández

El Campionat del Món de Motociclisme comença el pròxim cap de setmana en el traçat qatarià de Losail amb un total de 19 pilots que en algun moment de la seua formació esportiva han passat per l’escola de pilots del Circuit Ricardo Tormo, la Cuna de Campeones.

Per primera vegada el defensor del títol serà un ‘pilot cuna’ tal com s’anomenen els corredors formats en el planter del Circuit. El mallorquí Joan Mir (Suzuki) que va formar part de la Cuna de Campeones entre 2011 i 2013 es va proclamar campió del món de MotoGP en el Gran Premi de la Comunitat Valenciana de l’any passat i trobarà en la graella antics companys i rivals com el valencià Iker Lecuona (KTM) el madrileny Jorge Martín (Ducati) i els italians Lorenzo Savadori (Aprilia) i Francos Morbidelli (Yamaha).

En Moto2, el madrileny Raúl Fernández (Kalex) se suma a la llista de pilots que van cobrir part de la seua formació a la Cuna de Campeones. Els valencians Jorge Navarro (Boscoscuro) i Arón Canet (Boscoscuro) i el mallorquí Augusto Fernández (Kalex) partiran en el grup de favorits en el qual tindran oportunitats també el valencià Héctor Garzó (Kalex) i l’andalús Marcos Ramírez (Kalex).

En Moto3 Jaume Masiá (KTM) va demostrar amb el millor temps en els entrenaments oficials del passat cap de setmana a Qatar que és un dels favorits de la graella. Juntament amb el pilot d’Algemesí estaran el txec Filip Salac, els italians Andrea Migno (Honda) i Ricardo Rossi (KTM) que només va dur a terme una carrera en 2016, i tres dels novells de la categoria, el murcià Pedro Acosta (KTM) el mallorquí Izan Guevara (Gas Gas) i el madrileny Adrián Fernández (Husqvarna). Així mateix, el jove valencià Carlos Tatay (KTM) també va participar en alguna carrera solta del certamen de promoció de joves talents.

“En total 19 pilots dels 80 permanents en les llistes d’inscrits del Campionat del Món de Motociclisme, un 23,75 % dels integrants del certamen més potent del motociclisme mundial, han complit tota o part de la seua formació esportiva com a pilots a la nostra escola” indica el director de l’escola, Julián Miralles que ha assenyalat els nous talents de Moto3 com “joves que entren amb unes qualitats espectaculars i estic segur que arribaran molt lluny” ha manifestat el director de la Cuna de Campeones.

La Cuna de Campeones 2021 comptarà amb més de 90 pilots des dels sis anys dividits en cinc categories: Minimotos, MiniGP, Moto5, Moto4 i Promo3. Les carreres començaran al circuit de Conil de la Frontera (Cadis) els dies 17 i 18 d’abril.–