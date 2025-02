El municipi sevillà d’Herrera recapta fons per a la reconstrucció de les escoles de Sedaví

El municipi sevillà d’Herrera celebra este diumenge 16 de febrer una gala musical solidària per a la reconstrucció dels col·legis afectats per la DANA a Sedaví.

Sedaví continua amb les tasques de reconstrucció de les tres escoles afectades per la DANA, el CEIP Vicente Pla, el Fernando Baixauli i el San Clemente, que acullen també alumnat de municipis i pedanies adjacents. Les conseqüències de la DANA encara són visibles a tot el perímetre del CEIP Vicente Pla Paredes, ja que la riuada es va emportar les tanques.

Al centre també s’observen danys importants a les instal·lacions d’infantil, així com al pati inclusiu, que no portava ni un any inaugurat, o el rocòdrom. Mentrestant, els xiquets i xiquetes d’infantil estan reubicats en el pavelló de primària. Des de l’àrea d’educació, subratllen que la tornada a l’escola va ser una prioritat absoluta.

La DANA també va afectar greument l’Escola d’Adults, que anava a inaugurar-se en desembre i on ha hagut de substituir-se tot el sistema elèctric.

Amparo Cuenca, regidora d’Educació de Sedaví, destaca que la UME va treballar en els tres col·legis, així com bombers arribats de totes parts d’Espanya. La regidora ha volgut llançar un missatge d’agraïment a totes aquelles persones que han col·laborat en la reconstrucció del municipi, amb el seu treball però també amb donacions econòmiques i materials que faran possible la tornada a la normalitat definitiva en les escoles.