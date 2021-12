El MUPA acull l’exposició ‘La participació valenciana en la Ruta de la Seda’

Print This Post

La mostra fa un recorregut per la història, el paisatge de moreres, la producció artesanal de seda i el patrimoni cultural i arquitectònic de la sederia entre els segles XV i XX

L’exposició “La participació valenciana en la Ruta de la Seda. Història, paisatge i patrimoni” es compon de 22 panells informatius que pretenen reflectir la importància que va adquirir el cultiu de la morera en el món rural valencià en el període comprés entre els segles XV i XX, així com l’extraordinari desenvolupament que va experimentar la producció de teixits de seda a la ciutat de València, culminant en el període d’esplendor que es va produir en el segle XVIII. Tots dos processos van donar lloc al fet que la seda adquirira una enorme influència en l’evolució econòmica, les relacions socials i les manifestacions culturals de la Comunitat Valenciana, marcant profundament la seua trajectòria històrica.

Fruit de la col·laboració entre el Vicerectorat de Participació i Projecció Territorial de la Universitat de València, Turisme Comunitat Valenciana i Caixa Popular, l’exposició ha sigut comissariada pel professor Ricardo Franch Benavent, catedràtic d’Història Moderna de la Universitat de València. El seu objectiu bàsic és la recuperació de la memòria històrica de la influència exercida per la seda en la configuració de la societat valenciana actual.

El MUPA ha acollit esta exposició itinerant entre el 6 de novembre i 28 de desembre, i ha rebut molts visitants, tant en visites lliures com en visites guiades on han participat escolars de primària i ESO de diversos centres educatius d’Aldaia.

Aldaia ha estat històricament amb la seda valenciana a través del cultiu de la morera a l’horta aldaiera en temps passats i en l’àmbit artesanal del palmito. De fet, el Museu del Palmito d’Aldaia posseix més de 80 ventalls amb país de seda de diverses èpoques i estils, cosa per la qual el nostre museu està integrat en la Ruta de la Seda de la Comunitat Valenciana, una xarxa promoguda per Turisme Comunitat Valenciana per a mostrar els llocs amb presència històrica de la seda, entre els quals figuren la Llotja de la Seda i el Col·legi d’Art Major de la Seda de València.