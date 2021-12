El mural del parc María Marzo de Burjassot, entre els millors de desembre de l’app Street Art Cities

Print This Post

L’impressionant mural que llueix en el nou parc María Marzo de Burjassot, obra dels artistes locals Mawe (Nacho Cano) i Xemayo (Xema González) ha traspassat les fronteres locals i nacionals per a fer-se buit entre els murals de carrer millor valorats del món. Ha sigut gràcies a Street Art Cities, una web i app especialista en l’art urbà que il·lustra les ciutats de molt diverses zones del planeta. Actualment, aquesta comunitat té registrades 36.798 murals, pintats en 938 ciutats de 93 països diferents, I esperem que en breu, Burjassot i el mural de María Marzo formen part d’aquesta tribu mundial amant de l’art urbà.

Cada mes de l’any, Street Art Cities llança una enquesta entre el seu públic, a través de les xarxes socials, per a votar el millor mural del mes. I en aquest mes de desembre, el mural de Burjassot, més de 500 m² que mostren l’essència del municipi a colp d’esprai, està entre els murals que els seguidors i seguidores poden votar i triar com a millor, per la qual cosa les persones que ho desitgen poden entrar i votar pel mural de Burjassot.

Amb aquesta app, els interessats i interessades en l’art urbà conéixer la ubicació de nombroses obres d’art, visualitzant-les a través del mapa. A València de fet ja hi ha més de 30 obres registrades. I a més, l’eina digital porta informació sobre els autors o autores, relacionant les seues obres, i, en alguns casos, informació específica de l’obra com el motiu de la seua creació, el seu significat etc…