El mural ‘Estimem la nostra llengua’ compleix 25 anys, i Magisteri habilita una web commemorativa

La Facultat de Magisteri de la Universitat de València ha habilitat una secció en la seua web per a reunir records dels participants en la elaboració del mural ‘Estimem la nostra llengua’, realitzat amb 513 figures pintades per escoles d’ensenyament en valencià, amb motiu del 10é Aniversari de les Trobades d’Escoles en Valencià.

El mural s’exposa de manera permanent al vestíbul de la Facultat de Magisteri. La web sobre el mural es pot consultar en: https://links.uv.es/Xzrb7dt

El 1995, el dissenyador valencià Xavier Mariscal, en col·laboració amb l’artista faller Manolo Martín, va concebre una sèrie de peces per a la celebració d’aquest acte d’Escola Valenciana. Xavier Mariscal era ja un artista consagrat molt conegut, entre altres dissenys, pel de Cobi per a les Olimpíades de Barcelona de 1992. Manolo Martín era un prestigiós artista faller referent de la modernitat i la renovació de l’art valencià amb obres como el Parc Gulliver.

El 6 de maig de 1995, en un acte a l’Albereda de València, cadascuna de les escoles participants en la iniciativa va portar la seua peça en un gran acte festiu multitudinari. En paraules dels organitzadors d’aquell acte: “El mural és la concreció de l’esperit d’Escola Valenciana, la visualització de totes eixes personetes-mariscaletes que a l’escola i des de l’escola han aprés a estimar la nostra llengua”.

Temps després, Escola Valenciana va cedir el mural a l’antiga Escola de Magisteri Ausiàs March de la Universitat de València al barri de Montolivet. Al seu vestíbul d’entrada es va mantindre fins al trasllat a la nova facultat en 2010.

En l’acte de presentació del mural al nou edifici, el mateix Xavier Mariscal va afirmar que no hi havia millor emplaçament per a aquesta obra tan emblemàtica elaborada per tants xiquets i xiquetes. Malauradament Manolo Martín havia mort en 2005, però el seu fill, també artista faller, es va encarregar del muntatge en el seu actual emplaçament i fins al dia de hui realitza una revisió sistemàtica de la seua conservació.