El Museu Antonia Mir acollirà la següent fase del procés de vacunació a Catarroja

En l’Espai Clara Campoamor s’han subministrat 18.136 dosis durant el poc més de dos mesos que ha estat en funcionament



Catarroja, 14 de juliol de 2021. Catarroja canviarà, a partir del 19 de juliol, la ubicació del centre de vacunació massiva. Una vegada s’ha vacunat al gruix de la població del municipi es passarà a una següent fase en una nova ubicació. Així doncs, es canviarà l’Espai Clara Campoamor on s’ha subministrat més de 18.000 dosis, pel Museu Antonia Mir. El trasllat es realitzarà durant el cap de setmana per a no perdre ni un sol dia en un procés tan important i històric com és la vacunació per a previndre el COVID19.



L’Espai Clara Campoamor ha complit la seua funció com a centre de vacunació massiva durant aquestes setmanes, en les quals han acudit a rebre la seua dosi el gruix de la població de Catarroja. Ací, en coordinació amb el Centre de Salut, es van instal·lar 3 punts de vacunació que van accelerar el procés en el municipi, acurtant terminis.



Així doncs, el Museu Antonia Mir s’adequarà durant el cap de setmana, en el qual no estava prevista la vacunació en el municipi. En l’entrada se situaran les carpes propietat de l’Ajuntament, el hall de l’edifici acollirà el procés de triatge, mentre que a l’interior es procedirà a la vacunació que comptarà amb l’espai adequat per a una correcta administració de les dosis. Per al procés d’espera s’habilitarà el jardí interior annex al centre, per a posteriorment eixir per una porta diferent a la d’entrada al recinte.



L’acceleració del procés de vacunació durant aquests dos mesos, per l’arribada massiva de dosi i el treball constant del personal sanitari, ha permés que l’Espai Clara Campoamor es quede com una ubicació excessivament gran per a aquesta nova fase de la vacunació. D’aquesta manera, suposarà un estalvi per al Consistori que ha realitzat durant aquests mesos un gran esforç per a oferir un lloc de vacunació segur per a personal i pacients, evitant que la ubicació en algun espai municipal poguera interferir amb el desenvolupament de qualsevol altra activitat.