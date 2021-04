El Museu Carmen Thyssen de Màlaga inaugura una exposició sobre Piranesi amb fons del Museu de Belles Arts de València

Print This Post

La mostra recorre l’univers d’arquitectures gravades de Piranesi, un dels més importants gravadors de la història de l’art

El Museu Carmen Thyssen de Màlaga inaugura l’exposició ‘Piranesi. Estampas de un visionario’, conformada per catorze aiguaforts del genial artista d’origen venecià pertanyents a les col·leccions del Museu de Belles Arts de València.

La xicoteta selecció d’estampes d’aquesta exposició, que es presenta a la Sala Noble del centre malagueny fins al pròxim 25 de juliol, ha sigut inaugurada pel vicepresident de la Fundació Palacio Villalón i alcalde de Màlaga, Francisco de la Torre Prados, el director del Museu de Belles Arts de València, Pablo González Tornel, l’alcalde d’Estepona, José María García Urbano, i la directora artística del Museu Carmen Thyssen de Màlaga i comissària de l’exposició, Lourdes Moreno Molina.

Mestre universal del gravat, Giovanni Battista Piranesi (Venècia, 1720 – Roma, 1778) es va consagrar com el millor cronista gràfic de Roma, on es va instal·lar al començament de la dècada de 1740 fins que va morir, amb vistes escenogràfiques en les quals l’urbs barroca es mescla amb el seu entorn de ruïnes monumentals antigues. Les més de mil estampes obertes per Piranesi són l’obra d’un apassionat arquitecte amb mirada de pintor que va donar forma a les seues creacions només sobre planxes a l’aiguafort, que van ser consumides pels viatgers del Grand Tour i col·leccionistes de tota Europa, i que hui continuen captivant l’espectador.

Els meravellosos gravats de Piranesi són una invitació a aguaitar fugaçment l’univers d’aquest artista visionari, anunciador d’un art en llibertat que, amb l’excepció de Goya, no es reprendrà fins ben avançat el segle XIX i es consagrarà en les avantguardes.

Les estampes que es mostren a Màlaga formen part de quatre de les sèries de gravats de Piranesi més conegudes, com són ‘Carceri d’invenzione’ (de la segona edició de 1761, publicada pel mateix autor a Roma), ‘Vedute di Roma’ (1748-1778), ‘Le antichità romane’ (1756) i ‘Descrizione e disegno dell’Emisario del Lago Albano’ (1762), totes procedents de les sèries adquirides a Roma a final del segle XVIII per la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles i custodiades en l’actualitat al Museu de Belles Arts de València.

L’exposició ‘Piranesi. Estampas de un visionario’ va ser posada en marxa el setembre de 2020 per Lourdes Moreno Molina, directora artística del Museu Carmen Thyssen de Màlaga, i és una magnífica mostra de la col·laboració de la institució malaguenya amb el Belles Arts de València. L’excel·lent relació establida entre els dos centres promet noves col·laboracions durant els pròxims anys que beneficiaran, respectivament, les dues importants ciutats que els alberguen, Màlaga i València, semblants en dimensions i projecció internacional durant els últims anys.