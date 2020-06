El Museu Casa Ayora, la nova joia patrimonial d’Almussafes

Connect on Linked in

Conclòs el projecte de reforma integral de la vivenda senyorial de propietat municipal, l’Ajuntament la convertix en museu i nou espai cultural



Un pressupost de més d’un milió d’euros de fons propis i diverses subvencions ha fet possible la recuperació de la casa



La Regidoria de Cultura programa un calendari inaugural de l’immoble, que inclourà actuacions i visites guiades

Exposicions, recitals de poesia, concerts i cerimònies civils són alguns dels usos que se li donaran a partir d’ara a l’emblemàtica Casa Ayora d’Almussafes, la imponent i majestuosa vivenda ubicada en el carrer Major del municipi que, després d’un any i mig de rehabilitació integral, es convertirà de forma imminent en espai museístic i nou centre d’activitats culturals.

Després d’un any i mig de reforma, el Museu Casa Ayora d’Almussafes ja és una realitat. L’Ajuntament ha rehabilitat esta històrica infraestructura per a evitar el seu afonament i convertir-la en un nou centre de creació cultural en què es puguen celebrar activitats tan diverses com a recitals, exposicions o inclús cerimònies civils. La inauguració es durà a terme el pròxim 13 de juliol i després de la mateixa es programaran visites guiades perquè la ciutadania puga conéixer este nou espai públic. La reforma ha sigut possible gràcies a la col·laboració entre el consistori, la Generalitat Valenciana i la Unió Europea.



Amb la incorporació del Museu Casa Ayora, el catàleg d’edificis de titularitat municipal oberts a la ciutadania per a l’exercici d’activitats socials suma un nou immoble de gran valor arquitectònic i patrimonial.



Les investigacions realitzades fins ara situaven l’origen de la infraestructura en el segle XVIII. No obstant això, algunes troballes trobats durant la reforma fan pensar als experts que en realitat la construcció inicial puga remuntar-se a algun segle anterior. Excepte l’escut d’armes que presidix la fatxada i que està protegit com BIC, l’edifici, ara oficialment Museu Casa Ayora, encara no és Bé d’Interés Cultural (BIC), encara que la intenció de l’Ajuntament és iniciar els tràmits perquè compte amb este distintiu.



I és que, més enllà de les mostres artístiques que puga acollir a partir d’ara, l’immoble és en si un museu, donada la seua impressionant riquesa interior. Tant en les seues parets com en els sostres poden contemplar-se nombrosos frescos i papers d’origen francés i de gran valor i els seus sòls ceràmics també són originals. L’equip de restauració al capdavant dels treballs de recuperació assegura que no hi ha un altre espai en tota la Comunitat Valencià que compte actualment amb este tipus d’elements tan rics i ben conservats.



Una llarga història

Dolores Ayora Olcina, procedent d’una acabalada família burgesa que va atresorar una gran fortuna gràcies al negoci del petroli a finals del segle XVIII, va adquirir la vivenda i les 22 faneques d’horta que s’estenien a continuació de la part posterior de la mateixa en 1901 per 45.000 pessetes amb l’objectiu de convertir-la en la seua residència estiuenca i vacacional. Posteriorment, la va sotmetre a una profunda reforma en què tan sols va conservar la fatxada i després de la seua mort, en 1962, la va deixar en herència a la família almussafense Garcerán Moscardó, que havia treballat durant diverses dècades al servici de la propietària.



Després de trenta anys deshabitada i en clar risc d’afonament, en 2005 l’Ajuntament la va adquirir per 1.300.000 euros amb l’objectiu de rehabilitar-la per al seu ús per part de la població. “En 2015, inici de la primera legislatura al capdavant del govern municipal, ja havien transcorregut deu anys des que la casa havia sigut comprada i el deteriorament de la mateixa comportava un gran risc d’afonament. Urgia procedir a una intervenció integral i de recuperació de l’immoble, per al que requeríem de finançament externa, per la qual cosa de manera immediata iniciàrem les gestions per a obtindre els fons necessaris”, explica l’alcalde, Toni González.



“Un treball exquisit”

La busca de suport financer va fructificar. La Generalitat Valenciana va concedir 300.000 euros al projecte i la Unió Europea, a través dels Fons FEDER, va aportar altres 369.977 euros, que units als 489.000 consignats pel consistori municipal van sumar els 1.158.000 euros necessaris per a la rehabilitació, en la que s’ha pogut actuar sobre pràcticament el 100% de la parcel·la, inclòs el pati. Tan sols queda per reformar un xicotet edifici annex, per al que ja ha començat la busca de respatler econòmic. “Hem mantingut l’essència i recuperat l’aspecte original, a excepció de la nova construcció en què s’han instal·lat els banys i l’ascensor, que ha quedat perfectament integrada en el conjunt”, afig el primer edil.



“L’empresa Trazia que ha executat la intervenció ha realitzat un treball exquisit i el resultat salta a la vista. He tingut l’oportunitat d’acompanyar-la durant el procés des que vaig ser anomenada regidora d’Urbanisme i he comprovat com s’han mantingut i recuperat tots els elements originals de la vivenda, una tasca res senzilla tenint en compte que havíem de conjugar esta conservació amb el compliment de la normativa”, assenyala Davinia Calatayud, primera tinent d’alcalde. “Com apassionada de la història ha sigut un camí molt enriquidor”, afirma.



Una nova vida

L’obra ja està recepcionada i el Museu Casa Ayora d’Almussafes ja està preparat per a entrar en funcionament. Per això, l’Ajuntament inaugurarà este nou espai públic de manera oficial dilluns que ve 13 de juliol, dia del patró de la localitat, Sant Bertomeu. Tal com explica el regidor Cultura, Àlex Fuentes, “ha arribat el moment que la infraestructura passe a formar part, junt amb la Torre Racef i l’església parroquial, del conjunt de joies arquitectòniques de la població, i pensem que hem de fer-ho amb tots els luxes, amb un acte que servisca com a punt de partida a esta nova vida d’una casa que ja és de tots i totes”. Esta obertura vindrà acompanyada des del mateix dia 13 i fins al divendres 17 d’una sèrie de visites guiades perquè la ciutadania puga conéixe