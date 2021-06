El Museu Comarcal de l’Horta Sud inaugura amb Aldaia el cicle d’exposicions #20anys20pobles per a celebrar el seu 20 aniversari

En els pròxims mesos tots els pobles tindran l’oportunitat de realitzar una xicoteta exposició per a mostrar tot el seu patrimoni.

El Museu Comarcal de l’Horta Sud Josep Ferrís March ha inaugurat aquest matí la primera exposició del seu cicle #20anys20pobles amb la qual pretén mostrar tot el patrimoni dels municipis que formen la comarca aprofitant la celebració del 20 aniversari de l’entitat. A la inauguració han assistit la presidenta del Museu i de la Mancomunitat de l’Horta Sud Eva Sanz, l’alcalde d’Aldaia Guillermo Luján i una representació dels ajuntaments de l’Horta Sud.

En l’exposició es podrà contemplar una xicoteta mostra de 28 ventalls procedents de la col·lecció permanent del Museu del Margalló d’Aldaia (MUPA), centre de difusió de l’artesania i l’art del ventall d’Aldaia i la Comunitat Valenciana. L’exposició estarà oberta al públic amb entrada lliure fins dimarts que ve 29 de juny en horari de 10h a 13h i de 17h a 20h.

L’alcalde d’Aldaia, Guillermo Luján, ha explicat que el seu municipi compta amb el MUPA, únic museu en tota Espanya dedicat a l’artesania del ventall, la qual cosa és una “mostra de la importància dels projectes museístics, com també ho és el Museu Comarcal, per a posar en valor, promocionar i projectar a la ciutadania aspectes culturals, patrimonials o històrics propis dels nostres pobles i ciutats i que sense aquest impuls estarien diluïts i disseminats”. Així mateix, Luján s’ha mostrat “agraït” per ser el primer municipi de la comarca a participar en aquesta iniciativa del Museu Comarcal al costat del MUPA i al Gremi de Mestres Palmiters de València

Amb Aldaia arranca el cicle d’exposicions #20anys20pobles amb el qual el Museu Comarcal celebra el seu 20 aniversari i que pretén que tots els municipis de la comarca puguen organitzar la seua exposició en les seues instal·lacions per a mostrar tot el seu patrimoni històric, cultural o artesanal.

La iniciativa està emmarcada també dins de l’estratègia de promoció turística de la Mancomunitat de l’Horta Sud per a la comarca. El mes de març passat, l’entitat intermunicipal va presentar algunes de les actuacions en aquest sentit com el publireportatge #PropDeTu que repassa tot el patrimoni o la nova marca Turisme Horta Sud.

La presidenta del Museu Comarcal i de la Mancomunitat de l’Horta Sud Eva Sanz ha aprofitat la inauguració per a animar a la resta de municipis a aprofitar l’oportunitat de poder mostrar “el millor de cadascun” i d’aquesta manera aconseguir “atraure a visitants de les comarques del nostre entorn i sobretot generar coneixement entre la ciutadania de l’Horta Sud que enfortisca i faça créixer el sentiment de pertinença a la nostra gran comarca”.